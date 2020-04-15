財長：追討一馬資產啟動 美2年歸還逾26億

（吉隆坡15日訊）財政部長拿督斯里東姑賽夫魯說，自追討一個馬來西亞發展公司（1MDB）資產的行動於2018年6月啟動以來，我國目前已向美國取回6億2000萬美元（約26億7840萬令吉）。

他說，這些資金包括與紅岩電影公司達致和解的收益5700萬美元（2019年3月匯入）、出售劉特佐帕克萊恩豪華酒店（Park Lane Hotel）股權的收益1億3700萬美元（ 2019年4月匯入），以及通過馬來西亞海事法庭出售豪華遊艇平靜號所得的1億2600萬美元（2019年12月匯入信託賬戶）。

最新取回3億美元

他於今日發文告說，最新取回的3億美元是於4月匯入，這筆數目是由美國司法部所追回與充公，或交出給美國司法部的一個馬來西亞發展公司相關款項與資產組成。

“追回一個馬來西亞發展公司相關資產的行動還在持續，財政部將繼續給予本地和海外調查單位最全面的合作，以確保這些努力於未來同樣會有正面的成果。”

東姑賽夫魯代表政府感謝美國政府和司法部，因為他們致力於追回這些理應屬於馬來西亞的資產。

“我代表政府向美國駐吉隆坡大使館表達感激之情，尤其是大使雷荷花，財政部和總檢察署於最近幾個星期都在頻密與她聯繫。”

“深切的合作談判精神，已讓款項迅速回歸馬來西亞人民。我們也要感謝各國同僚的支持，以協助馬來西亞追回一個馬來西亞發展公司資產。”(LMY)