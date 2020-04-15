增4宗累計44病例 麻坡失守變紅區

（吉隆坡15日訊）隨著麻坡新增4宗新冠肺炎確診病例而“升級”為紅區，國內擁有最多確診病例的紅區截至昨天中午12時已增至27個。
麻坡目前累計的確診病例共有44宗。
班底谷仍是全國之最
衛生部今日上傳到推特的最新數據顯示，吉隆坡班底谷的累計確診病例多達572宗，不但在27個紅區中高踞首位，更是全國各縣屬之冠；而確診病例第二多的縣屬則是雪蘭莪州的烏魯冷岳，累計了433宗。
其他疫情紅區依序是：八打靈（359宗）、芙蓉（261宗）、古晉（240宗）、居鑾(201宗)、新山（184宗）、巴生（167宗）、鵝嘜（141宗）、甲洞（131宗）、帝帝旺沙（122宗）、近打（93宗）、關丹（91宗）、哥打峇魯（90宗）、鬥湖（79宗）、焦賴（74宗）、而連突（70宗）、雪邦（67宗）、野新（68宗）、下霹靂縣（65宗）、布城（54宗）、林茂（53宗）、峇株巴轄（51宗）、馬六甲中央縣（51宗）、哥打三馬拉漢（51宗）、烏雪（49宗）及麻坡（44宗）。
在州方面，有6個紅區的雪蘭莪，截至昨天中午12時，累計1299宗確診病例而高踞榜首；4個區皆是紅區的吉隆坡以899宗確診病例排名全國第二，而州內有4個紅區的柔佛則以587宗列第三位。
根據衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）的分類，紅區擁有超過41宗確診病例、橙區為20至40宗、黃區為1至19宗，以及綠區沒有病例。
全國28個綠區中，25個是在沙巴和砂拉越。半島的綠區為吉打的鉛縣、吉蘭丹的馬樟和登喜樓州烏魯登嘉樓。
隨著第三階段的行動管制令於今日開始執行，衛生部再次提醒民眾留在家中，家人之間也要保持距離，以有效切斷疫情感染鏈。(LMY)
各州及縣屬累計新冠肺炎確診病例
資料來源：衛生部全國危機準備及應對中心
（截至4月14日中午12時）
⊙全國累計的確診病例：4987宗
●吉打– 93
．縣屬
華玲 1
哥打士打26
瓜拉姆拉35
古邦巴素 8
居林13
浮羅交怡 4
巴東特拉 1
笨筒 3
萬拉峇魯 1
錫 1
鉛 0
●吉蘭丹-154
．縣屬
萬捷11
話望生 2
哥打峇魯90
丹那美拉 6
瓜拉吉賴11
巴西馬11
巴西富地 8
道北13
日里 2
馬樟 0
●玻璃市- 18
●檳城– 119
．縣屬
威中40
東北32
威南11
西南13
威北23
●登嘉樓– 106
．縣屬
勿述32
龍運37
甘馬挽 5
瓜拉登嘉樓18
馬江 2
瓜拉尼魯斯 4
士兆 8
烏魯登嘉樓 0
●霹靂– 250
．縣屬
下霹靂65
近打93
中霹靂11
拉律-峇登-司南馬19
曼絨22
瓜拉江沙 4
上霹靂 6
吉輦19
馬登巴冷 4
慕亞林 5
金寶 2
●雪蘭莪– 1299
．縣屬
八打靈359
烏魯冷岳433
鵝嘜141
巴生167
瓜拉雪蘭莪35
雪邦67
瓜拉冷岳25
沙白安南23
烏魯雪蘭莪49
●布城（PUTRAJAYA） - 54
●吉隆坡– 899
．縣屬
蕉賴74
甲洞131
班底谷572
帝帝皇沙122
●馬六甲-147
．縣屬
亞羅牙也28
野新68
馬六甲中央51
●森美蘭- 362．
縣屬
日叻務 2
仁保12
瓜拉庇勞 6
波德申 9
林茂53
芙蓉261
淡邊19
●柔佛– 587
．縣屬
峇株巴轄51
新山184
居鑾201
古來38
豐盛港 4
麻坡44
笨珍17
昔加末15
哥打丁宜19
東甲14
●彭亨– 236
．縣屬
文冬15
而連突70
百樂 9
勞勿 1
立卑 9
金馬崙高原 2
關丹91
馬蘭 6
北根23
淡馬魯 7
雲冰 3
●納閩 - 15
●砂拉越 - 363
．縣屬
古晉240
三馬拉漢51
林夢 8
西連 7
美里15
泗里街 6
民都魯 8
實文然 3
沐膠 1
木中16
老越 1
詩巫 5
斯里阿曼 1
瑪都 1
●沙巴 - 285
．縣屬
保佛10
京那巴當岸19
古打毛律 5
亞庇40
古納 8
拿篤39
吧巴4
必打丹 8
山打根20
仙本那 2
實必丹 4
鬥湖79
蘭瑙 2
鬥亞蘭20
根地咬 11
擔布南 3
兵南邦 11
◆ “紅色”級別：41宗病例及以上
◆ “橙色”級別：20至40宗病例
◆ “黃色”級別：1至19宗病例
◆ “綠色”級別：零病例