增4宗累計44病例 麻坡失守變紅區

（吉隆坡15日訊）隨著麻坡新增4宗新冠肺炎確診病例而“升級”為紅區，國內擁有最多確診病例的紅區截至昨天中午12時已增至27個。

麻坡目前累計的確診病例共有44宗。

班底谷仍是全國之最

衛生部今日上傳到推特的最新數據顯示，吉隆坡班底谷的累計確診病例多達572宗，不但在27個紅區中高踞首位，更是全國各縣屬之冠；而確診病例第二多的縣屬則是雪蘭莪州的烏魯冷岳，累計了433宗。

其他疫情紅區依序是：八打靈（359宗）、芙蓉（261宗）、古晉（240宗）、居鑾(201宗)、新山（184宗）、巴生（167宗）、鵝嘜（141宗）、甲洞（131宗）、帝帝旺沙（122宗）、近打（93宗）、關丹（91宗）、哥打峇魯（90宗）、鬥湖（79宗）、焦賴（74宗）、而連突（70宗）、雪邦（67宗）、野新（68宗）、下霹靂縣（65宗）、布城（54宗）、林茂（53宗）、峇株巴轄（51宗）、馬六甲中央縣（51宗）、哥打三馬拉漢（51宗）、烏雪（49宗）及麻坡（44宗）。

在州方面，有6個紅區的雪蘭莪，截至昨天中午12時，累計1299宗確診病例而高踞榜首；4個區皆是紅區的吉隆坡以899宗確診病例排名全國第二，而州內有4個紅區的柔佛則以587宗列第三位。

根據衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）的分類，紅區擁有超過41宗確診病例、橙區為20至40宗、黃區為1至19宗，以及綠區沒有病例。

全國28個綠區中，25個是在沙巴和砂拉越。 半島的綠區為吉打的鉛縣、吉蘭丹的馬樟和登喜樓州烏魯登嘉樓。

隨著第三階段的行動管制令於今日開始執行，衛生部再次提醒民眾留在家中，家人之間也要保持距離，以有效切斷疫情感染鏈。 (LMY)

各州及縣屬累計新冠肺炎確診病例

資料來源：衛生部全國危機準備及應對中心

（截至4月14日中午12時）

⊙全國累計的確診病例：4987宗

●吉打– 93

． 縣屬

華玲 1

哥打士打26

瓜拉姆拉35

古邦巴素 8

居林13

浮羅交怡 4

巴東特拉 1

笨筒 3

萬拉峇魯 1

錫 1

鉛 0

●吉蘭丹-154

． 縣屬

萬捷11

話望生 2

哥打峇魯90

丹那美拉 6

瓜拉吉賴11

巴西馬11

巴西富地 8

道北13

日里 2

馬樟 0

●玻璃市- 18

●檳城– 119

． 縣屬

威中40

東北32

威南11

西南13

威北23

●登嘉樓– 106

． 縣屬

勿述32

龍運37

甘馬挽 5

瓜拉登嘉樓18

馬江 2

瓜拉尼魯斯 4

士兆 8

烏魯登嘉樓 0

●霹靂– 250

． 縣屬

下霹靂65

近打93

中霹靂11

拉律-峇登-司南馬19

曼絨22

瓜拉江沙 4

上霹靂 6

吉輦19

馬登巴冷 4

慕亞林 5

金寶 2

●雪蘭莪– 1299

． 縣屬

八打靈359

烏魯冷岳433

鵝嘜141

巴生167

瓜拉雪蘭莪35

雪邦67

瓜拉冷岳25

沙白安南23

烏魯雪蘭莪49

●布城（PUTRAJAYA） - 54

●吉隆坡– 899

． 縣屬

蕉賴74

甲洞131

班底谷572

帝帝皇沙122

●馬六甲-147

． 縣屬

亞羅牙也28

野新68

馬六甲中央51

●森美蘭- 362 ．

縣屬

日叻務 2

仁保12

瓜拉庇勞 6

波德申 9

林茂53

芙蓉261

淡邊19

●柔佛– 587

． 縣屬

峇株巴轄51

新山184

居鑾201

古來38

豐盛港 4

麻坡44

笨珍17

昔加末15

哥打丁宜19

東甲14

●彭亨– 236

． 縣屬

文冬15

而連突70

百樂 9

勞勿 1

立卑 9

金馬崙高原 2

關丹91

馬蘭 6

北根23

淡馬魯 7

雲冰 3

●納閩 - 15

●砂拉越 - 363

． 縣屬

古晉240

三馬拉漢51

林夢 8

西連 7

美里15

泗里街 6

民都魯 8

實文然 3

沐膠 1

木中16

老越 1

詩巫 5

斯里阿曼 1

瑪都 1

●沙巴 - 285

． 縣屬

保佛10

京那巴當岸19

古打毛律 5

亞庇40

古納 8

拿篤39

吧巴4

必打丹 8

山打根20

仙本那 2

實必丹 4

鬥湖79

蘭瑙 2

鬥亞蘭20

根地咬 11

擔布南 3

兵南邦 11

◆ “紅色”級別：41宗病例及以上

◆ “橙色”級別：20至40宗病例

◆ “黃色”級別：1至19宗病例

◆ “綠色”級別：零病例