元首后分享隔離經歷 毒病不挑人 要自律

（吉隆坡15日訊）國家元首伉儷從3月25日起進行為期14天的自我隔離，並在4月9日完成，國家元首后東姑阿茲莎阿米娜呼籲人民在行動管制令第三階段期間要自律外，同時也分享她的隔離經歷。

她接受網絡訪問時說，她相信人民將繼續保持自律，而大部分的大馬人都會給予配合。

她回憶與國家元首蘇丹阿都拉陛下在皇宮展開14天自我隔離時說，她不曾想像會經歷這些情況。

“冠狀病毒病不會挑選對象，如依據宗族、信仰、身份或年齡，我們需要進行自我隔離，因為元首的一名保鏢及管家確證，身為保鏢及警察的他，非常強壯，因此所有人都有被感染的機率，不只是年老及生病的；他們並沒有任何症狀。”

東姑阿茲莎補充，隨著20名皇宮職員確證後，皇宮的廚房必須立即關閉及進行消毒工作，而逾100名皇宮職員必須展開隔離。

“超過90名職員被帶到一家位於甲洞的酒店，他們需要穿醫院提供給特定隔離酒店的衣著。”

她透露，一些職員是在隔離期間確診，國家員工的職員是在3月2日首次接受檢測，之後再進行更多次的檢測工作；她形容身為一名普通人，在獲知職員確診後，難免感到恐懼。

“我和女兒們花很多時間在廚房，烹飪及教導廚師我的食譜；我們與烹飪給前線者的廚師在同一個廚房，從早上到下午。”

她說，隨著一些職員確診後，她感到焦慮；之後元首伉儷就展開非常嚴格的自我隔離，沒有與任何皇宮職員接觸。

“這意味著14天內我們需要自己清理廁所及整理床等，元首甚至以抗菌濕巾抹傢俱；由於皇宮的廚房關閉，所以我們叫外賣，然後將食物擺在托盤上，放在我們的房間外。”

“但是我們沒有抱怨或表達不滿，因為我們瞭解這是為了大家好的方案，包括伺候我們的職員。”

隔離期間 元首自己除塵

東姑阿茲莎透露，她在隔離期間和元首開玩笑說，儘管他們都是在皇宮出世，現在已成為元首及元首后，但國家皇宮沒有職員伺候他們。“真是諷刺，目前皇宮的主要關鍵詞是‘自助服務’。”

她說，她與元首各自抹自己的房間，而元首甚至自己除塵，以確保房間乾淨。

“我們的4位孩子必須在他們各自的房間裡，所以我們只能透過電話溝通，我很想念他們，而我們也開始發現，不能將小小的擁抱視為理所當然。”

她指出，他們花更多時間在祈禱方面，並祈禱所有人可以更堅強的面對困難及挑戰，而她也相信不同宗教的國人也會依據各自的方式祈禱。

她補充，偶爾也會從其房門窺視外面，在遠距離和元首打招呼；為了讓自己忙碌，她做了很多刺繡。

她說，她也和元首一樣，看了很多戲，甚至到了“不懂要看什麼”的地步；而元首也處理送到他房間的文件。

“我有閱讀新聞瞭解人民正經歷的情況，特別是賺日薪的人士，我們的心與他們同在，但請保持耐性，因為更重要的是我們為了自己和親愛的人活著。”

廚房關閉 想念烹飪時光

東姑阿茲莎說，身為烹飪的愛好者，她很想念廚房，目前她在私人廚房為家人烹飪，而皇宮的廚房仍處於關閉的狀態，儘管已消毒。

“之前，我和皇宮職員用廚房來為前線者，醫院及衛生部職員送食物，我最想念為我們的英雄烹飪，那是我所能做的。”

她說，一些犧牲是必需的，因此勸請穆斯林在齋戒月期間在家裡祈禱。

“如果你今天沒有感染，不代表永遠不會被感染，你或許已經被感染，但你不懂，因為沒有進行檢測。”

她強調，測驗體溫並不代表一個人沒受感染，因為確證人士可能沒有任何症狀。

“那個人可能在不知情的情況下成為散播者。”

她指出，所有人都必須實行保持社交距離及照顧衛生，即使在行管令後，病毒也不會從空氣中消失，因此也需要繼續自我防護。

想上前線 單位不准

提及她最想做什麼來協助時，東姑阿茲莎說，她想當前線者，但相關單位不允許。

“我說，我連出去派發食物都不能。他們回覆我不可以，並提醒我在行管令期間，沒人例外，我說我是女童軍，他們還是堅持不可以。”

“但執法單位禮貌的暗示我每天繼續為前線者烹飪，作為貢獻，但我目前不能做到，很遺憾。”

她解釋，因為國家皇宮仍處於關閉狀態，除了一些基本職員，因為國家皇宮也必須遵從行管令。

她讚揚衛生總監拿督諾希山、醫生、護士、警察、軍人及自願警隊等在前線為人民服務的奉獻精神，並為他們祈禱希望這些無名英雄及家人都受到保護。