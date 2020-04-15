小販確診證實是誤傳 日落洞巴剎人潮回流

（檳城15日訊）日落洞小販中心與巴剎日前備受傳言困擾，指附近小販確診感染新冠肺炎後生意一落千丈。隨著消息被証實是誤傳後人潮回流，恢復生機。

記者上午巡視日落洞菜市場，發現人潮已開始回流，受訪小販都表示生意恢復了50至70%。顧客當中除了熟客，也有一些過來支持他們的日落洞以外住戶。

當地小販異口同聲呼籲，非常時刻，大家都要慎重過濾網絡消息，尤其是新冠肺炎，不要以訛傳訛，否則會害死整條街的小販都沒生意做。

小販們也促請警方早日揪出造謠者，還給粿條湯小販卓麗枝及日落洞小販們一個公道。

在該巴剎附近賣粿條湯的小販卓麗枝被謠言指為是Mutiara Heights公寓確診者，而讓她備受困擾，生意更是嚴重受打擊。她昨日已向警方報案，矢要揪出造謠者。

小販有話話

生意恢復70%─炒粿條小販林俊棋及邱寶鑾夫婦

炒粿條小販林俊棋說：“被謠言害慘的粿條湯小販檔口就在我旁邊。謠言真的比病毒還可怕，幾天前沒幾個人敢過來光顧，甚至連整條街的小販都被連累了，沒生意做。”

其太太邱寶鑾說，昨天開始到現在，人客逐漸回流了，上午到現在生意恢復了70%左右。

感謝媒體揭真相─菜販郭榮達

謝謝你們的採訪，讓民眾知道真相。也多謝民政黨胡棟強、雷爾國會議員及王耶宗州議員過來探望這裡的小販，幫大家澄清是謠言。希望警方早日捉拿造謠者，還給小販們一個公道。

還有新客來支持─經濟飯小販王舒俄

前兩天，沒幾個顧客敢過來，看著一桌煮好的菜餚，真的是血本無歸。週三開始，人客逐漸多了，生意恢復了60%。除了熟客，還有一些過來支持我們的生客。

盼警捉到造謠者─賣油條小販邱蓉芳

謠言真的害死人，過去兩天，幾乎沒顧客敢到這裡來。賣不完的油條，只好自己打包自己吃。“我們都支持粿條湯小販報案，還給大家一個清白。也希望警方早日捉拿造謠者。

客人回流才敢開檔─炒河粉小販楊光華

前兩天，整條日落洞菜市街，小貓三幾隻，很多小販都不敢開檔。週三開始，看到客人回流，我才敢開檔。