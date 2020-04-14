3蒙女舉報警長強暴反被捕 警指助查販賣人口案件

（八打靈再也14日訊）隨著2名違反行動管制令的蒙古女郎遭雪州八打靈再也一名警長帶到酒店強暴一案引起坊間議論紛紛，警方近日除了迅速逮捕涉案的警長，接著也扣留向警方投報此案的3名蒙古女郎，以助查販賣人口案件。

3名蒙古女郎的代表律師菲利普（Mathew Thomas Philip）周二接受《當今大馬》訪問時披露，蒙古領事館已聘請其律師樓代為向法庭申請釋放她們。

菲利普披露，當初是這3名蒙古女郎舉報一名警長強暴另兩名蒙古女郎。

雪州八打靈警區主任聶依紮尼（Nik Ezanee Mohd Faisal）日前曾向媒體揭露，2名蒙古籍女郎是在八打靈再也的路障接受臨檢時，因違反行管令而被逮捕。過後，涉案警長把這2名蒙古女郎帶到酒店開房強暴。

據了解，警方將延扣涉案警長長達5天，並援引刑事法典376條文，即強暴罪調查此案。

此外，菲利普說，八打靈推事庭周二已批準警方的申請，並為3名蒙古女子發出臨時保護令，以助查販賣人口的案件。

“我們將在本周申請撤銷該保護令，因為在該保護令下，她們的行動將受限在安全屋里。”

3蒙女在警局照片外傳 對手機資訊外洩感害怕

律師菲利普披露，他們周二已向八打靈推事庭提出反對，並指出警方的作法毫無根據可言，畢竟該案是關於一名警長強暴2名蒙古女子，完全無關人口販賣。

“兩名受害者是於4月9日在警方的路障遭到綁架，而3名蒙古女郎則在一個聊天群組里求助，最終聯絡了警方。”

他解釋說，警方4月10日抵達案發現場，並要求3名女子去警局報案。她們照辦後就回家，始料不及的是警方在4月11日前往3人的住家逮捕她們。

“這3名女子不認為她們需要臨時保護令。她們只想回去（蒙古），以及要（蒙古）領事館保障她們的安全。”

菲利普補充，3名蒙古女子也投訴說，她們遭扣捕後，手機內的個人資料被外洩至社交媒體。

“隨著協助兩名蒙古女子作出投報後，這3名蒙古女郎除了被置於臨時保護令下，同時，手機的資訊又外洩，這使得她們感到更加的害怕。”

“她們在警局的一些照片流傳到社交媒體上，她們問為何會發生這種事。”