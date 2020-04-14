大年市會發批准指示 今起允飲食業營業

（雙溪大年14日訊）雙溪大年市議會發出新指示，從明天（4月15日）第三階段行動管制令開始，所有飲食業包括咖啡店、飲食中心及小販中心等獲准營業，不過，業者必須遵守當局列出嚴厲的條款，否則同樣將面對被關閉的下場。

市議會今天下午通過官方臉書，發布這項由由吉打州房屋及地方政府委員會主席陳國耀簽署的文告。

文告指出，所有獲准營業的業者必須遵守從早上8時開始到晚上8時的條例，至於穆斯林業者在齋戒月期間，則只允許從下午3時開始營業到晚上8時。

新的條例共有18項，即

（1）所有業者只允許外帶的方式營業，不可以堂食或自助式供顧客自取；

（2）鼓勵業者將聯絡電話擺放在檔口前，方便顧客通過電話預訂，在食物準備好之後就可以前來把食物帶走；

（3）業者必須確保店內只有一個入口及一個出口；

（4）確保所有小販、員工及顧客保持1公尺的社交距離；

（5）重新排列店內的檔口，同時列出檔口營業的日期及時間，避免引起人潮擁擠；

（6）限制上班的員工人數；

（7）為每一位顧客測量體溫，確保顧客沒有發燒、感冒等症狀。擁有症狀的顧客不可進入店內；

（8）所有顧客限制只可以在店內逗留最多15分鐘；

（9）業者及顧客都必須帶上口罩；

（10）業者必須確保在準備食物是手部衛生及清潔；

（11）業者必須為顧客準備洗手液或肥皂，方便顧客在購物前後保持手部清潔；

（12）業者必須收起所有的桌椅，至於固定的桌椅則在顧客坐下時，確保維持1公尺的社交距離，同時不可逗留超過15分鐘；

（13）避免在營業時發生任何直接的肢體接觸；

（14）業者之間必須時刻保持社交距離，同時避免竊竊私語；

（15）鼓勵業者列出簡單及方便準備的菜單，

（16）一個家庭每次只允許一人購買；

（17）鼓勵顧客預訂食物並在不需要進入商店的情況下帶走食物；

（18）業者必須確保商店內及廁所定時進行消毒及保持清潔；

當局強調，上述條例將根據國家安全理事會及衛生部的指示做出改變，而任何沒有根據上述條例的業者將隨時面臨被關閉的命運。