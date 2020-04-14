出錢出力助有需要人士 美姐醫生體現美麗獎

（吉隆坡14日訊）美姐醫生妮莎（Nisha Thayananthan），自新冠肺炎疫情爆發以來，出錢又出力幫助有需要的人士，充分體現出她在2019年馬來西亞世界小姐選美賽贏得的“最有意義美麗獎”（Beauty with a Purpose Award）頭銜。

這名來自布城醫院的醫生，在這段疫情期間，驅車到吉隆坡和芙蓉多個地方，派發白米、食油、牛奶等必需品給受疫情影嚮的低收入人士。

她在接受馬新社訪問時說，她在這過程中學會施比受更有福，尤其是幫助不幸的群體。

“父母是我最大的啓發，小時候，父親帶著我們到鄉下派發必需品給貧困人士。”

妮莎說，她參與人道主義活動已經有好一段時間，在疫情爆發後，很多人聯絡她尋求援助。

她透露，很多時候，她都是自掏腰包幫助有需要的人士，甚至不惜利用休假的時間做慈善公益。

她說，在這段時間，她的同事為了照顧確診患者，不惜遠離家人，不分晝夜地工作。

身為一名醫生，妮莎勸請所有人對新冠肺炎疫情保持警惕，並待在家里，因為他們正在努力遏止這種新型病毒的散播。

她說，任何有興趣捐款或提供援助給受疫情影嚮的不幸者的人士，可以電郵[email protected]與她接洽。