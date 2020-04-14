慕尤丁：設特別基金 東盟應共商振興經濟

（布城14日訊）為了應付未來可能發生的新冠肺炎疫情需求，首相丹斯里慕尤丁建議東盟成員國共商經濟複蘇計劃，以及支持成立東盟新冠肺炎病毒病特別基金，並加強現有的應急存貨規模。

他於今日在外交部長拿督斯里希山慕丁等內閣部長陪同下，在首相署以線上會議方式參與東盟+3特別峰會時，也建議東盟須居安思危，除了原有的藥物儲備，還得擁有自己的區域應急藥物儲備，從而在發生重大疫情時，協助有需要的成員國。

他指出，由馬來西亞主導多個東盟機制與架構，如東盟應對公共衛生緊急行動網絡中心（ASEAN EOC Network）及東盟社區與危機評估中心（ARARC）等機構，已在災難發生時證明實用性。

加強應急存貨規糢

他向參與會議的東盟國家領袖保證，馬來西亞將與東盟並肩對抗疫情。

慕尤丁也呼籲東盟為迎接區域全新面貌作好準備，除了專註在振興因疫情而大受打擊的經濟體與金融活動，更要關註東盟社群的社會安全網、保障東盟國民都有足夠的食物供應與教育機會。

“成員國應對疫情後的各項振興計劃集思廣益，共商良策，保障東盟6億人口的供應鏈及日常生活，包括食物與藥物供應、以及經海陸空運輸進行的貿易活動，都能盡快回到正常軌道。”

他強調，新冠肺炎是全球共同面對的疫情，東盟也一樣受到考驗，他促請東盟成員國團結一致，不致忽略任何國家。

在團結一致共商經濟複蘇計劃的同時，慕尤丁說東盟成員國也要避免不必要的限制，以免阻滯成員國之間互相運送的各種生活必需品，如藥物、食物與日常用品。

他說，東盟不能回到以往的舒適圈，而是必須朝新勢力與發展中心方向前進，不僅是為了6億東盟人口，也是為了未來的世界需求。

專司討論新冠肺炎疫情對6億東盟人民所造成深遠影嚮的東盟+3特別峰會，由東盟輪值主席，即越南總理阮春福主持，出席的包括東盟秘書長林玉輝。

陪同慕尤丁參與視訊會議的希山慕丁，較後在推特發文，指馬來西亞與東盟領袖共商應對疫情措施，並分享馬來西亞政府推出的各項援助計劃，如關懷人民經濟配套等。