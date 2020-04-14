隆Masjid India及周邊 6路段加強行管至28日

（布城14日訊）政府今日再宣布把吉隆坡Masjid India及周邊一帶6個路段列為加強行動管制區，即這些地區將全面封鎖，禁止人流移動。

這也是我國自新冠肺炎疫情爆發以來，第五個被施予加強行管令的區域。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，這個地區的加強行管令將從今日開始至4月28日，Masjid India及周邊的文茜鴨都拉路（Jalan Munshi Abdullah）、金馬路（Jalan Dang Wangi）、東姑阿都拉曼路（Jalan Tunku Abdul Rahman）、敦霹靂路（Jalan Tun Perak）、馬六甲路（Jalan Melaka）及安邦路（Jalan Ampang）。

他促請所有在這個加強行管令居住的居民保持冷靜，同時給予衛生部人員充分合作及遵守執法當局的指示。

2疫區都有新病例

另一方面，他表示，基於柔佛新邦令的甘榜拿督依布拉欣馬吉和拿督依布拉欣馬吉新鎮依舊有新增新冠肺炎病例，因此這個區域的加強行動管制令將延長至本月28日，也就是與第三階段行動管制令結束日期。

“City One大廈和Selangor Mansion及Malaya Mansion的加強行管令同時被延長至28日，這兩個疫區都有新增病例。”

至於烏魯冷岳雙溪鐳的加強行管令已經在昨天結束，而政府在衛生部的建議下，除了Maahad Tahfiz An-Nabawiyyah及23哩甘榜巴耶樂巴一間住屋加強行管令延長至28日之外，雙溪鐳從21哩至23哩解除加強行管令，也就是說這個區域將使用目前的第三階段的行管令指南，而非加強行管令。