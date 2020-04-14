違行管令提司法檢討 青年坐牢刑期減15天

（馬六甲14日訊）因在行動管制令期間外出垂釣而於兩星期前被判坐牢1個月及罰款1000令吉的印裔青年，今日由代表律師向高庭提出司法檢討後，獲減輕部分刑罰，即坐牢刑期減15天，維持罰款1000令吉。

根據控狀，被告迪魯西華（20歲）被指於今年3月29日下午約2時，在野新的蓄水池垂，違反2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第3(1)條文，並可在相同條例第7(1)條文下同讀。

一旦罪成，可被罰款不超過1000令吉，或坐牢長達6個月，或兩者兼施。

被告當時在野新推事庭推事蘇查娜面前認罪後，被判坐牢1個月及罰款1000令吉。被告今日由代表律師安利比向高庭提出司法檢討，懇請法庭減刑。

本案副檢察司是莫哈末納比拉立夫，高庭法官是麥祖拉莫哈末。

被告被捕後至今已被關押15天。他表示，家中有5名兄弟姐妹，他排行第二，目前沒有工作。事發時，他在住家一公里外垂釣，是想為家人增添菜餚。

麥祖拉莫哈末宣讀判詞前，指我國至今已出現超過4700宗新冠肺炎確診病例，導致75人死亡，甲州野新及中央縣更被列為紅區。

她說，首相宣布實施行動管制措施，就是防範疫情擴散或惡化，法庭也依法而行，給予合理的刑罰。法庭考慮到被告年齡尚輕，加上已坐牢15天，獲準減輕部分刑罰，即坐牢刑期減至15天，刑期從被捕日算起，維持1000令吉罰款。