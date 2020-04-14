​搶救母乳大作戰 118箱2.3噸越堤抵馬

（新山14日訊）協助在新加坡工作的本地媽媽越提運送母乳的任務——“搶救母乳大作戰”來到第二階段，冷凍貨櫃羅里這次運載了118箱共重約2.3噸的母乳，從新加坡抵達新山，再分批運往新山、馬六甲、雪蘭莪、森美蘭，甚至遠至吉打州，讓116名寶寶能喝到媽媽的奶。

第二階段的母乳越堤運送事項仍由士都蘭州議員曾笳恩安排。曾笳恩坦言，越堤運送母乳是一項接力重任，過程面對各種挑戰，若沒有熱心人士和企業互助，單靠個人力量是無法完成任務，接下來會視情況再考慮運送安排。

曾笳恩說，由於這次的母乳數量龐大，難度大增，情況更加複雜，需要進一步周詳安排，以確保能及時達成任務。

讓116寶寶喝到奶

這批母乳是於昨晚約8時30分抵達新山一家冷凍運輸羅里公司，再分批送往各地區委托媽媽的家中。

“大家都是分秒必爭，一運抵新山，便與時間賽跑，趕快分批運送到目的地。”

他說，這回出動冷凍貨櫃羅里是基於受委托地區距離考量，讓寶寶都能喝到優質母乳。

“上星期經過重重波折，我們安排大概600公斤的母乳從新加坡運抵新山，完成了30名哺乳媽媽的托付。還有數以百計的哺乳媽媽迫切尋求管道，希望將母乳送給她們的孩子。”

據報道，有網民之前在曾笳恩的臉書留言，或通過她的助理反映，希望協助在新加坡工作的本地媽媽運送母乳回本地。

曾笳恩隨後聯系各造及彼此配合下，於4月8日首次順利把母乳從新加坡運送至本地，再轉送到各自媽媽們的家中以喂養孩子。