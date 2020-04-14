手語短片傳遞訊息 方便聾人掌握疫情

（吉隆坡14日訊）數名手語翻譯員和失聰群體因新冠肺炎疫情肆虐而自制短片，以確保聾人社會對疫情最新消息有所掌握。

馬來西亞手語和聾人研究協會署理主席阿米爾說，內容涵蓋宅家建議及防疫措施等訊息的手語短片，與文字信息相比，是向聾人社會傳遞信息更有效及較快的媒介。

他對馬新社說，由於大多數聾啞人士不精通如國語或英語的唇語及書寫語言，他們很難理解複雜的文字信息。手語才是他們的第一語言，其他國語、英語及其他語言都是第二語言。

“聾啞人士非常依賴手語動作的視覺，更快及清晰易懂。”他說，手語翻譯和聾啞人為此自發制作內容涵蓋疫情重要信息短片，並上傳到社交媒體平台臉書及WhatsApp共享。

他說，以圖表方式呈現的確診病例數據，也讓聾人社會更能讀取信息。

在國營電視台負責為每天播出的記者會進行手語翻譯工作的阿米爾說，這項服務很重要，幫助聾人社會即時了解疫情最新進展。

他坦言，聾人只能在記者會後通過網上尋找文本，因此，電視直播的手語翻譯是基本必備條件，幫助聾人社會。

“按照國際標準，比劃手語的畫面應占電視屏幕一半或四分之一。這小塊屏幕，讓聽障人士很難看到翻譯員的手部動作，可能傳達不到的信息。”

另外，手語翻譯員陳麗碧（譯音）說，她在國營電視台翻譯疫情相關新聞時，以簡單的手語傳達內容，如“前線”就譯成手語的“警察、醫生和醫院工作人員”，“戰鬥”則譯成“停止”。