財長：830萬人獲批 660萬人已領49億援金

（吉隆坡14日訊）財政部長東姑賽夫魯指出，截至4月12日，申請國家關懷援助金（BPN）的批準人數共有830萬，目前共有660萬人從國家關懷援助金（BPN）領取援助金，總額達到49億令吉。

他指出，從660萬人中，B40群體人數達到320萬今，涉及援助金總額達31億7000萬令吉，單身的B40群體人數則有340萬人，涉及總額達17億1000萬令吉。

成功上訴5月領援金

財長今日通過臉書直播發表演講時表示，新申請國家援助金的人數共有277萬人，而上訴人數有27萬4000人，這些人士若成功申請，將能在5月領取援助金。

他透露，本周日從4月13至15日，將有150萬人領取援助金，涉及總額達7億5000萬令吉。

賽夫魯表示，政府早前宣布兩項高達2600億令吉的關懷人民振興經濟配套（Prihatin）

占了國內生產總值的18%，是發展中國家中最大筆的經濟振興配套，以便讓各階層人民受惠，不會在政府振與經濟期間而被遺漏。

他表示，國家跨機構振興經濟協調與執行單位(LAKSANA)與政府機構如國行、內陸稅收局、僱員公積金局、社會保險機構以及國家儲蓄銀行已積極執行配套的措施，而且進展順利，特別是發放援助金給目標群體。

主要援助對象如:

a. 德士、旅游巴士司機和三輪車夫

b. B40和 M40的家庭與單身人士

c. 高等學府學生

d. 關懷人民中小型企業（附加）配套如工資補貼

e. 特別援助便利等

賽夫魯表示，他將從今天開始，每周將撥出一天時間向人民匯報政府執行關懷人民振興經濟配套的進展。

賽夫魯指出，至今，在關懷人民振興經濟配套的10個關鍵步驟中，有6個步驟價值1800億令吉，占PRIHATIN配套價值的69％已開始執行，即：

a. 延遲攤還銀行貸款(總額1000億令吉)

b. i-Lestari公積金第二戶頭提款計劃（總額400億令吉）

c. 工資補貼計劃(138億令吉)

d. 減低公積金繳納金(100億令吉)

e. 關懷人民援助金 (100億令吉)以及

f. 由國行提供的特別援助便利(50億令吉)

財長表示，另外4個價值達660億令吉或占總配套25%的關鍵步驟將在5月1日開始執行，這是按照計劃的執行時間表進行。

這些步驟是

a. Danajamin的貸款擔保計劃的設施(500億令吉)

b. EPF的僱主咨詢服務計劃，以幫助節省僱主的現金流（100億令吉）

c. 小型政府項目造福小型承包商（40億令吉）

d. 微型中小企業特別個人補助金（21億令吉）

發電召車司機500元援金

賽夫魯表示，政府將在4月20日發放500令吉一次性援助金給逾90萬名全職電子召車司機。

他指出，截至4月12日，約有2萬5000名或86%德士司機、7500名或63%旅游巴士司機

以及所有三輪車夫已領取了一次性的600令吉津貼。

他指出，政府將從4月份開始分別支付600令吉和200令吉特別津貼給衛生官員和其它前線人員，共有20萬名官員受惠。

財長表示，約有150萬全職大專生將能獲得200令吉援助金，涉及總額達3億令吉。

他也表示，截至4月12日，衛生部已委任1974名來自各階級的醫護人員，以協助政府抗疫。

已批准14.6億SRF

財政部長東姑賽夫魯說，截至4月12日，該部共批準了近3000份有關特別資金援助便利（SRF）的公司申請，批准數額達到14億6000萬令吉。

他說，政府在SRF的執行程度達30%。

他透露，該部在國家銀行協調下，共撥出了50億令吉以執行特別資金援助便利的計劃。

在55歲以下公積金局會員每月可從公積金第二戶頭提取最多500令吉（長達12個月）的應急措施下，財長說，截至4月12日，當局共批准了117萬份的申請，涉及5億7200萬令吉公積金款額的提取。

“這顯示有許多的人民可從這項i-Lestari KWSP計劃下受惠。”

他說，此計劃共接獲了128萬份的申請；而該部預測未來幾個月，對第二戶頭公積金申請的數量將會越來越多。

他透露，此計劃下估計有約400億令吉的款額，可惠及55歲以下公積金局會員。