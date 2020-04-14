衛部發佈最新數據 蚊症15週奪60人命

（檳城14日訊）衛生部全國危機准備及應對中心（CPRC）今早發佈骨痛熱症最新數據，今年首15週，即截至本月11日，全國累計3萬6529宗骨痛熱症病例，已奪走60條人命。

單是過去一週（4月5日至4月11日）7天內，全國各州及聯邦直轄區合計新增1121宗確診病例及2宗死亡病例。上週的2宗新增死亡病例都發生在雪蘭莪。

慶幸的是，同比去年，今年全國首15週累計病例減少3276宗，減幅8.2%。累計死亡人數也較去年同期少，即從去年64人降至今年60人，整體情況有所改善。

檳蚊症疫情改善最大

雪蘭莪不僅是我國新冠肺炎確診病例最多的州屬，連骨痛熱症病例也佔全國60%，該病例死亡人數更佔全國約38%。反觀檳城，則是骨痛熱症疫情出現最大改善的州屬之一。

檳城今年首15週共有312宗病例，同比去年2239宗，減少1927宗，降幅86.1%；死亡病例則從去年8宗，減至1宗，降幅87.5%。

根據檳州衛生局昨日資料，州內有2個骨痛熱症密集區（Kluster Denggi），分別是壟尾的警察宿舍（2宗）及威中的馬吉砂花園（3宗），但情況受控，而檳州也沒有骨痛熱症熱點區（Hotspot Denggi）。檳州衛生局提醒，現在正值天氣炎熱並偶爾有雨的季節，將加速黑斑蚊孑孓成為成年黑斑蚊，因此民眾要善用行動管制期待在家的時間，清理住家內外環境和積水處。

貼蚊症冠病對話圖 衛部臉書吁民顧衛生

馬衛生部的Portal Myhealth臉書專頁今早也貼出一張“骨痛熱症病毒與新冠肺炎病毒的對話圖”，提醒民眾，這兩種雖然是不同的病毒，卻都是奪命病毒。

貼圖帶出，骨痛熱症病毒殺的是不照顧環境衛生者，新冠肺炎病毒殺的則是不照顧個人衛生者，籍此呼吁民眾照顧好環境及個人衛生，齊心阻斷這兩種病毒的傳播鏈。

若出現骨痛熱症症狀，比如發燒、皮膚出現紅疹、眼球後方疼痛、關節及肌肉疼痛、牙齦/皮膚/鼻子出血、嘔吐、腹瀉、肚子痛及頭痛，就要儘早求醫。