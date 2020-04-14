看你還敢違令嗎？ 警週三起 逮 扣 控

（布城14日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，第三階段行動管制令於明天開跑，警方不會再開罰單給違反管制令的人士，而是“逮捕、扣留和控上法庭”的“三步曲”，以起威懾作用。

他說，到時，交由法庭裁決以對這些人施以更重的刑罰，而根據1988年傳染病控制及防範法令（342法令）24條文，一旦罪名成立，初犯者將面對不超過兩年的監禁，而第二次犯則是監禁不超過5年。

他說，警方也認同，人民對管制令的遵守率沒有達到預期的目標，有些人似乎是明知故犯。

交法庭決定刑罰

“我們看到很多人似乎不怕法律，可能1000令吉的罰款不高，不足令他們害怕，所以政府今日決定，警方不再妥協，從明天起，任何因違反管制令被逮捕的人將會被控上法庭，由法庭決定他們的刑罰。”

他今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，在記者會說，昨日共有1374人因違反管制令被逮捕，其中931人被開出1000令吉罰款的罰單，另有418人被扣留和25人獲準保釋。

依斯邁沙比利說，昨日，軍警在全國共設置786個路障和排查了54萬6553輛車，而執法當局則進行了4萬9394項突擊檢查，包括6702個建築物，此外，總共有427人於昨日被控上法庭。

他指出，截至4月13日，違反管制令被捕的人數高達9090人，警方開出的罰單共有4036。

受詢及這幾天，路上行駛的車輛有顯著增加的趨勢，政府是否會改變設置路障的策略問題時，他坦承，根據警方的報告，這一兩天路上的車輛和人潮確實比平日增加，因為許多人到銀行去提取國民關懷援助金。

他說，政府交由警方動用其裁量權，從明天起會直接逮捕違令者，可能他們在扣留所一兩天後帶上法庭面控。

“不像現在，警察把違令者帶回警局開罰單後讓他們回家，這最終還加重了警方的工作，相信有很多人並不怕被罰款，所以違令者人數有上升的趨勢，我們希望明天開始，情況有所改善。”

今起落實最高物價計劃

依斯邁沙比利說，政府將於本月15日（周三）開始至28日，落實“行動管制期間最高物價計劃”，確保12項必需品的物價受到控制，包括雞肉、雞蛋、食油、面粉、番茄、包菜和甘榜魚。

“貿消部明日（周三）將會公布詳情。”

他強調，食物和必需品的供應充足，無需恐慌性購買。

他說，貿消部在行動管制期間監督25項必需品及物價，包括糖、食油、白米、白面包、雞肉、雞蛋、洋蔥、蔬菜、鮮奶、口罩、搓手液、廁紙、成人和嬰兒尿布。

他指出，貿消部已經於周一在1133個地點檢查物價，包括844個雜貨店、260個批發商和29家工廠。

齋戒月市集取消 內閣將商購食物方式

依斯邁沙比利指出，明天內閣將會討論齋戒月市集取消後，人民如何購買食物的更好方式。

他說，政府已經決定取消齋戒月市集，只允許E-bazaar，但是即使推出免下車服務，如果還是允許人們前往領取，將會導致人潮聚集的問題，最理想的情況是不需要人民出門。

“如果人人出門時說要去齋戒月市集拿食物，警方在路障檢查時面對問題，我們必須減少類似情況出現。”