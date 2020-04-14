准運作工廠未傳病例 黃英福：防範足就安全

（檳城14日訊）馬來西亞廠商公會檳州分會會長拿督黃英福指出，在過去的28天，即第一及第二階段的行動管制令期間，州內獲准運作的工廠都未傳出病例，證明只要做足防範措施，工廠是可以安全運作。

黃英福今日接受光明日報記者訪問時說，貿工部在第一及第二階段期間，只允許涉及生產必要產品，即食品、醫藥、醫療器材及相關零件的工廠運作，而且須遵守員工人數限制、防疫措施等條件。

“獲准營業的工廠，只可讓30至50%員工上班；員工進入工廠前，需測量體溫、用搓手液消毒雙手、戴口罩，在工作位置或食堂也須保持1至2公尺社交距離。”

他指出，外界認為一家工廠300至500人上班似乎很多，但工廠範圍很大，員工都分佈在工廠的不同地區及部門，並不密集。在生產線機械自動化的輔助下，員工比較多的部門是組裝和包裝部。

“有些工廠為了分散組裝和包裝部的員工，選擇拆解後重組生產機械，讓產品流線符合員工分佈，讓員工可以在保持社交距離，安全作業。”

跟足當局指南

黃英福強調，廠商非常了解，若運作期間出現病例，就會面臨關廠後果、負擔員工醫療費等責任，廠商總不會拿石頭砸自己的腳，給自己找麻煩，因此在獲准運作期間，肯定都會做足防範，跟足當局指南。

“工廠在管制期間獲准運作的准證是由貿工部發出，而地方政府會持續抽樣到不同的工廠檢查。”

他說，每個各階段的管制期，貿工部都會調整允許工廠運作的條件和指南，因此各工廠在每個階段都需要重新申請或更新准證。

盼增必需品運作員工

黃英福希望政府允許必要產品工廠，增加在第三階段管制期間運作時的員工比例。

“不要忘記，健康和經濟需要並重。尤其疫情期間，全球對手套、醫療器材及相關零件的需求都大大提高，政府應逐步允許有關工廠恢復生產線，除了協助滿足抗疫需求，也對國家和州屬帶來更多收入。”

他指出，疫情期間，船期和貨運飛機航班雖有所減少，但在適當安排下，仍足以應付原料進口和產品出口。他坦言，生產非必要產品的廠商這期間確實面對訂單暫緩或減少的情況，但醫療相關產品的需求不減反增。（SEH）

丘光憲：廠商面對生產線障礙

馬來西亞明凱科技集團董事主席拿督斯里丘光憲指出，必要產品的廠商在過去行動管制令期間，雖獲准運作，但卻面對輔助領域，比如機械維修、包裝等供應商未獲准進行，而面對一些生產線障礙。

“邁入第三階段管制期，貿工部允許必要產品的生產廠商，一併提呈供應商和輔助領域業者，比如包裝、化學原料和機械保修業者的名單，好讓整個整個生產線能更順利地運作。”

丘光憲的明凱科技廠房設在峇六拜工業區，員工約1000人，而在第一及第二階段期間，只30%員工上班，但他計劃第三階段把員工提高到65%。

丘光憲說，他理解員工在這期間難以買到食物，因此也體貼為員工準備午餐，沒上班的員工同樣有薪水，而有上班的員工則每天額外50令吉津貼，與員工共渡時艱。

他透露，其工廠生產的產品包括醫療器材零件，部分原料來自日本和中國廣東，由於當地工廠也減低運作規模，因此其工廠也面對階段性原料不足。