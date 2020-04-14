沈志強：病例下滑體系就緒 結束管制應考量2因素

（大山腳14日訊）檳城抗疫主任兼大山腳區國會議員沈志強指出，聯邦政府在議決松綁或結束行動管制令時，須考量兩大因素，即確保確診病例持續下滑，及體系已充分准備。

他今日發文告說，隨著數個工商界獲准營運，在松綁或結束管制令時，須考量兩大因素：其一，數據；其二，體系。

“首先，我們須檢視新冠病毒數據趨勢，是否顯示疫情受控？換句話說，疫情曲線是否已經壓平？”

“第二，須確保一旦管制令松綁或結束，體系足以應對新的確診病例。若之後出現新病例，現有體系是否能夠迅速遏制、追蹤和處理？”

大馬冠病康復率最佳

他說，我國新冠病患康復率為45.01%，為世界最佳。州屬方面，康復率更高，例如全國有3個州屬康復率超過80%，即吉蘭丹（83.55%）、雪州（82.61%）和檳城（81.0%）。全國仍有一些州屬康復率低於全國平均值，甚至還低於全球的20%康復率。

管制令執行近1個月，每天的確診人數超過百人，實際上在第二階段管制令，平均每日確診人數比第一階段來得高。這或許和衛生部提高測病檢驗有關，同時也希望衛生部聆聽醫藥人員的公開呼吁，即每天公開詳細的測病檢驗資料。（SEH）

體系備妥綠區可鬆綁

針對有人建議政府根據區域疫情輕重來行動，即綠區在一定時間沒新確診病例，便可松綁管制令。沈志強認為，如果體系備妥，便可松綁綠區，但整體而言，“我們還沒准備好”。

“政府須保障，倘若出現新病例，當局有能力迅速追蹤、檢測和隔離，以便立即中斷感染鏈。此外，政府也須保證具備充足的隔離中心、加護病房以及醫護人員。”

他擔心的是，醫院和政府診所前線人員抗戰，迄今已2個月。如果大馬爆發疫情波，他們是否還能應付調遣抗疫？

須嚴格遵守公共衛生

沈志強發現，大馬抗疫過程中，鮮少使用科技。例如，全國只有砂州的自我隔離監視使用智慧程式，其他地方還是人工操作。

“一旦管制令松綁或結束，大馬仍須嚴格遵守公共衛生措施，為期介於3到6個月，避免疫情卷土重來。”

“我們的體制是否准備好在公共場合、學校、辦公室、巴剎等人潮聚集地方，落實1米的社交距離？我們是否有充足的紅外線體溫計，在公共場合使用，特別是學校，以確保能夠偵測新冠病毒症狀？”

沈志強說，檳城政府已促請聯邦政府在工業等區域，落實嶄新的新冠病毒環境、健康和安全指南。