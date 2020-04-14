休想蒙騙過路障 速檢隊查外出車 跟到家

（檳城14日訊）“送飯給父母？我們跟你回家看看。”明日進入行動管制令第三階段，檳島東北區警方開始嚴查出門人士，即使理由是打包飯菜給父母，警員也會尾隨他們回家，親眼確認是否屬實，否則逃不過罰單1000令吉。

今日是管制令第二階段最後一天，檳島東北區警方成立一支快速路檢隊（Snap Check），嚴格審查乘坐交通工具準備通關的人士。

快速路檢隊嚴查

檳島東北區警區主任蘇菲安今早巡視設在霹靂律（靠近陽光日落洞）的快速路檢站，表示警方現在已不接受跨區買東西的理由，假如民眾住在日落洞區，就只能在區內買東西。

他說，民眾外出理由普遍是買食物或日用品，或到醫院看病，但最近越來越多人，企圖以“送飯給父母”理由來通關。

“我已下命令，如果有人用此理由外出，警員會隨他們回家，以確定是否真的送飯給父母。”

他強調，如果是謊言，他們要有心理準備接罰單1000令吉。至於到醫院或診所看病，只要有充足的證明文件，就可通行。

“我希望民眾不要找藉口出門趴趴走，最近路上的轎車、摩多，確實越來越多了。”

他說，快速路檢站會由20名警員和一名警官組成，一個班次數小時，一天可在數地點設站，只限白天，但已被鑑定的數地點不便透露。

近日車量流增多

“我知道會帶來許多不便（交通堵塞），但沒辦法，路上車輛越來越多，警方唯有更嚴格審查。”

受詢設在霹靂律的快速路檢站成效如何，蘇菲安表示效果不錯，警方已檢查上千輛交通工具，同時開罰單予5名企圖跨區的民眾。

據數據顯示，管制令實行至今，檳島東北區共有3至5%的轎車及摩多每天在路上行駛。

執法為抗疫非為難

蘇菲安規勸公眾，若要中斷病毒鏈，遵守條規待在家中是最好辦法，而管制令也不需再延長。

他說，所有執法員嚴厲執行任務，不是有意為難任何人，而是為了抗疫努力，警員24小時輪班執勤也很辛苦。

“我和大家都希望管制令快點結束，若大家不合作繼續外出，相信管制令又會延長。”

他說，喬治市在晚上的車流量沒問題，多是下班的醫護人員、或在管制令下獲允許外出的公眾，問題出現在白天。自上週四開始，區內車流量開始增多。