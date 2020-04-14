25種基本用品 貿消部將探討執行頂價方案

（八打靈再也14日訊）國內貿易及消費人事務部長拿督亞歷山大說，貿消部將深入探討為25種基本用品執行頂價方案（Skim Harga Maksimum）的必要性，以保護消費者的權益，不讓商家在行動管制令期間趁機牟取暴利。

他昨晚在國營電台的訪談節目指出，貿消部將會調查25種基本用品的供應情況，實行如佳節期間的頂價措施。

“我們不會控制全部日常用品的價格，但我們會展開調查，探討執行方案的必要性，確保消費者獲得保護。”

他也說，此情況與佳節期間實行的頂價措施有差別，在佳節期間，部分物品因為需求量高，導致價格上漲。

“不過，根據接獲的資料顯示，我們如今面對的情況是有區別的，如今雞肉的需求降低，因為許多餐館及酒店暫停營業，不再需要雞肉供應，需求量下降，因此雞肉價格沒有上漲問題。”

他補充，無論如何，貿消部會深入研究相關事宜，確保市場物品價格合理及供應充足。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利日前披露，貿消部將落實頂價方案。

詢及如何解決物價上漲的投訴時，亞歷山大指出，尤其在落實行管令第一階段期間，確實面對許多民眾的投訴，超市出現恐慌性購買的現象，物流面對問題。

他續說，但在一個星期後，這些問題逐漸獲得解決，民眾不再恐慌性購買，物資短缺的投訴逐漸減少。

他也說，貿消部已展開約1萬6000次的調查行動，調查對象包括生產商、批發商及零售商，若證據確鑿證明商家違規，執法組將採取行動，確保物品供應鏈不受干擾。

“執法組動員2500人，全國共有72所分局進行檢查行動，若指揮中心（ECC）接獲任何投報，發現有物資短缺的現象，執法組將採取行動。”

他也促請民眾給予執法組官員配合，他們也是前線人員之一，在行管令期間，冒著風險為民眾監督市場物品價格。