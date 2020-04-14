接受議員建議 “被確診”粿條湯小販將報警

（檳城14日訊）日前遭網絡謠言中傷，無辜成為新冠肺炎“患者”的日落洞巴剎粿條湯女小販，今日獲得日落洞區國州議員及民政黨檳州高層等的支持，不但光顧其粿條湯，還力促她報警以揪出始作俑者。

這名小販卓麗枝（53歲）指出，她昨日的生意下滑了7成，隨著《光明日報》報導替他澄清後，今日的生意已有所回升。她也感謝該區的國州議員及檳州民政黨的領袖，以實際行動來幫她闢謠。

她也接受日落洞國會議員雷爾及峇都蘭樟州議員王耶宗的建議，決定在今日收檔後就去報案。

王耶宗希望警方一旦接到卓女士的投報就展開調查行動，以把那些不負責任或別有用心的造謠者繩之於法。

他說，謠言的殺傷力比新冠肺還毒，不但打擊了卓女士，也導致日落洞巴剎小販的生意一落千丈。

民政黨全國署理主席兼檳州主席胡棟強說，我國假新聞法令於2019年被希盟政府廢除，基於假假聞層出不窮且嚴重，國盟政府必須重新立法，通過法令打擊假新聞。

他認為，民眾轉發假消息也須負起法律責任。在全國抗疫時期，別有居心者散播假消息須須受到嚴厲的對付行動。

社交媒體日前瘋傳檳城日落洞區出現新冠肺炎確診病例，並把一名“女患者”照片貼出，還以語音留言說她就是日落區巴剎售賣粿條湯的小販。《光明日報》昨日找到女小販卓麗枝並證實她非所指的小販，此謠言也導致其生意大跌。(CYL)

日落洞2公寓各有1確診

日落洞區國會議員雷爾指出，他已向衛生部了解，日落洞Mutiara Heights、Mutiara Idaman各有一宗新冠肺炎確認病例，且當局已派員為為該兩座公寓消毒。

“警方、大馬通訊及多媒體委員會應針對上述針對女小販的謠言展開調查行動，也希望公眾勿再轉發該種謠言。”

他說，他與王耶宗將協助女事主報案，並提供法律援助。