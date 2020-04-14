指示寄宿生遷宿舍 22學運組織聯署炮轟北大

（亞羅士打14日訊）新篤北方大學（UUM）校方被指在未與學生討論下，單方面議決將居住在校園外武吉加基宿舍區的約800名寄宿生，遷入北大主校區宿舍區，結果被炮轟忽視學生權益以及違反行動管制令。

據了解，我國落實行動管制令後，佔多數北大寄宿生已返家，但尚有約5661名國內外大學生仍寄宿在學校15個宿舍。

該大學15個宿舍分別坐落在4個地區，有13個宿舍是在校園主校區內，而坐落在校園外約2公里處的武吉加基宿舍區，則設有2個宿舍。

北大天災管理理事會於本月12日下午開會議決，指示將校園外武吉加基宿舍區的寄宿生，於本月15日起遷入校園內的宿舍。

校方做出這項議決，是因承包武吉加基宿舍區食堂業者的合約已屆滿，而在齋戒月時期，恐怕該區寄宿生會面對購買食物困境。

同時，此決策也可讓校方更容易照料這些學生，校園內也擁有醫療中心、洗衣店、超市、餐廳和飲食檔口都照常營業，方便學生可打包和帶返宿舍用餐。

惟北大在做這決策時，身為學生代表的北大學生代表理事會卻被排除在外，因此引起國內22個學運組織聯署炮轟，並發表聲明促請北大校方撤回有關決定，並與北大學生代表理事會商討更好安置學生的方法。

指帶來不便違反管制令

22個學運組織聯署發文告說，校方倉促讓學生遷居不只為他們帶來諸多不便，也會造成不必要的群聚，違反管制令的意義。

文告指出，北大學生代表理事會嘗試與校方交涉，並收集該區寄宿生反對的數據和理由，但校方還是堅決立場。

“我們一眾學運組織嚴厲譴責北大校方漠視學生自主權的行為。學生代表本是為了替學生爭取利益而存在，校方在作出決策時卻他們排除在外，使得學生代表理事會形同虛設。”

文告說，既然校方已有打算歸還學生自主權，那在做出上述決策前，就該先諮詢學生代表，了解學生們的意見。（YLS）