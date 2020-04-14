交長：與馬航商妥 隆赴東馬航班續飛

（布城14日訊）交通部長拿督斯里魏家祥披露，經過他與馬航高級管理層商討後，馬航同意繼續運作從吉隆坡飛往砂拉越和沙巴的特定航班。

他昨晚發文告說，這些航班分別是：吉隆坡往返古晉丶吉隆坡往返美里丶吉隆坡往返亞庇，都會維持每週一趟的運作。

他說，此外，馬航飛翼也會繼續運作在砂拉越的一些內陸航線，美里往返民都魯，以及詩巫往返民都魯。

他指出，若需求增加，馬航會在下週開始增加古晉丶美里或亞庇的航班，因此，砂拉越及大馬半島的航班會繼續運行。

與此同時，馬航也保證運載必需品的貨運班次會繼續，確保砂拉越的食物及藥物供應不會中斷，這些班次包括吉隆坡往返古晉丶吉隆坡往返民都魯，以及吉隆坡往返納閩，都會保持每週三趟。

馬航飛翼在沙巴及砂拉越境內的內陸航班也會繼續運作，若需求增加，馬航會考慮增加班次。

魏家祥強調，交通部從未指示航空公司如馬航丶亞航及馬印航空，停飛大馬半島來往沙巴及砂拉越的航班。

他說，交通部同意砂拉越砂災難管理委員會副主席拿督阿都卡林所說，即砂政府要求大馬半島與砂拉越的航班繼續運作。

他指出，3月26日亞航集團發文告宣布，從上月28日至本月28日暫停所有帶有“AK”班機編號的航班，亞航確認這個決定是為了乘客及員工著想，因為國家正當面對冠狀病毒病疫情。

他說，隨著乘客量大跌至10%至15%，馬航也暫停運作飛往砂拉越的航班，馬航是在面對重大虧損後作出這個艱難的決定，若航班繼續運作，可能導致更悲慘的後果。

“交通部要求馬航及亞航重新考慮他們的決定，重開沙巴及砂拉越的航線。”