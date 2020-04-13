確保供應足防牟利 25日用品或設頂價

（八打靈再也13日訊）國內貿易及消費人事務部長拿督亞歷山大說，該部將深入探討為25種基本用品執行頂價方案（Skim Harga Maksimum）的必要性，以保障消費者的權益，不讓商家在行動管制令期間趁機牟取暴利。

他今晚在國營電台的訪談節目時，針對國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利日前指貿消部將落實頂價方案一事，受詢及相關方案詳情。

他指出，貿消部將會調查25種基本用品的供應情況，實行如佳節期間的頂價措施。

“我們不會控制全部日常用品的價格，但我們會展開調查，探討執行方案的必要性，確保消費者獲得保障。”

他也說，此情況與佳節期間實行的頂價措施有差別，在佳節期間，部分物品因為需求量高，導致價格上漲。

“不過，根據接獲的資料顯示，我們如今面對的情況是有區別的，如今雞肉的需求降低，因為許多餐館及酒店暫停營業，不再需要雞肉供應，需求量下降，因此雞肉價格沒有上漲問題。”

他補充，無論如何，該部會深入研究相關事宜，確保市場物品價格合理及供應充足。

詢及如何解決物價上漲的投訴時，他指出，尤其在落實行管令第1階段期間，確實面對許多民眾投訴，超市出現恐慌性購買的現象，物流面對問題。

他續說，但在一週後，這些問題逐漸解決，民眾不再恐慌性購買，物資短缺的投訴逐漸減少。

他也說，該部已展開約1萬6000次的調查行動，調查對象包括生產商、批發商及零售商，若證據確鑿證明商家違規，執法組將採取行動，確保物品供應鏈不受干擾。

“執法組動員2500人，全國共有72所分局進行檢查行動，若指揮中心（ECC）接獲任何投報，發現有物資短缺的現象，執法組將採取行動。”

他也促請民眾給予執法組官員配合，指執法組官員也是前線人員，在行管令期間，冒著風險為民眾監督市場物品價格，因此希望民眾在官員執行任務時給予合作。