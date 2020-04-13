泰王攜20後宮再失蹤 人民敢怒不敢言

（曼谷13日訊）全球籠罩新冠肺炎（COVID-19）疫情風暴下，現年67歲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）日前與20名妃子剛從德國回到泰國，並在泰國國慶日（4月6日）上短暫露面後，又搭機前往瑞士，目前沒人知道他的下落；這樣的行為，也讓泰國民眾感到不滿，卻又不能批評。

據瑞士媒體《Blick》 報導，瓦吉拉隆功4日坐夜車前往德國慕尼黑機場，與王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）會合，兩人一同搭機飛回泰國，參加6日的扎克里王朝日，但只有短暫露面，就再度搭機前往歐洲，抵達蘇黎世後就無聲無息的消失，目前他的下落完全沒人知道。

即使泰國民眾非常不滿瓦吉拉隆功的行為，雖然泰國實施君主立憲制，卻因《冒犯君主法》“凡誹謗、侮辱或威脅國王、女王、王位繼承人或攝政者之人，將被處以7至15年監禁。”不能公開指責王室，這條法律王室人員也適用。

據了解，日前瓦吉拉隆功，在德國獲得“特別許可”，可以入住位在阿爾卑斯山腳下的四星級酒店。這間德國的四星級酒店Sonnenbichl，原本已經因為新冠肺炎的疫情而封鎖，但是卻允許泰王帶著後宮20個妃子，以及眾多僕人入住酒店，這件事引起歐洲多家媒體關注報導。這讓泰國人感到憤怒，在網上發起“我們為什麼需要國王”的tag，短短1天內，tag在推特上出現了120萬次，憤怒之情可想而知。