緬外勞喝酒群舞慶潑水節 短片廣傳引警調查

（吉隆坡13日訊）網絡近日廣傳一群緬甸籍廠工公然違反行動管制令，在雪州雪邦一家工廠慶祝潑水節，且邊喝酒邊跳舞邊高歌狂歡的短片，結果引來網民群起撻伐。

我國在實施行動管制令後，當局即禁止各界舉辦任何慶祝活動，以免疫情擴散。

詎料，面子書近日卻流傳一段為時約30分鐘的影片，內容顯示一群緬甸籍工人於週日晚上在雪邦沙叻丁宜一家手套工廠外群聚及歡慶潑水節，而這群外勞群聚喝酒跳舞兼狂歡的片段，最終引起民憤，許多網民更因此痛斥他們違反行管令。

據悉，有關短片應是其中一名參與者使用手機拍攝後，上傳至社交網站，以致引起網民矚目。

雪州警方“新冠病毒”行動（Ops Covid19）特別發言人兼雪州新人商業罪案調查組主任莫哈末亞茲助理總監說，警方將援引刑事法典第269條文（可能散播傳染任何危險及性命之疾病之疏忽行動）來調查此事。

“雪州警方已收到有關消息，這起事件已在臉書上廣傳，短片內容顯示那些外籍人士在工廠慶祝潑水節。不過，截至現在，當局仍未展開任何逮捕行動。”

此外，雪邦警局助理總監旺卡瑪魯也證實，警方已接獲上述投報，正等待工廠負責人解釋。

違令外勞來自手套廠 警速捕62人助查

在手套廠宿舍飲酒共舞歡慶潑水節的大群緬籍外勞原來是一家著名手套公司的員工，而警方已在接獲消息後登門逮捕其中62人。

雪邦警區主任卡馬魯助理總監披露，雪邦刑事調查組是於週一下午2時到該手套工廠的員工宿舍，在工廠管理層的協助下展開逮捕行動。

他說，警方共逮捕62名緬甸籍外勞，其中2名嫌犯在錄供時承認曾用手機拍攝潑水的畫面，並將之上傳至臉書。

“一些落網者也已承認案發時曾在場，警方目前還在鑒定其他涉案嫌犯的身份。”

卡馬魯披露，警方也已扣查2部智能手機，以及一個相信是案發時用來播放音樂的音嚮。

他說，警方援引刑事法典第269條文（可能散播傳染任何危險及性命之疾病之疏忽行動）、505（c）條文（危害公眾之蓄意煽動、或可能煽動任何群體或種族對任何其他群體或種族進行犯罪者）、1988年傳染病預防和控制法令（342法令）22（b）條文、以及1998年通訊及多媒體法令233條文調查此案。