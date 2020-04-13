理發美容眼鏡店禁營業 大專生不准返鄉

（布城13日訊）隨著人民擔心理發店恢複營業會帶來新感染群風險，政府今日宣布行動管制令期間，理發店、美容美發院（salun kecantikan）及眼鏡店禁止恢複營運。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，在聽取人民、專家和非政府組織意見後，首相丹斯里慕尤丁今日決定禁止以上3種服務在行動管制令期間複工。

“我想這已解答了人民所有的疑慮，首相已經親自決定，理發店課題不再是個問題，因為已經不被允許在管制令期間營業。”

他於今日主持行動管制令跨部門特別會議後在首相署召開記者會說，首相也宣布這段時間禁止主辦各種形式的齋戒月市集。

人民憂帶來新感染群風險

另外，依斯邁沙比利表示，在聽取衛生部和警方的意見後，政府也決定所有公立及私立大學大專生不能返鄉，繼續留在各自大專宿舍內，而政府將會承擔他們的飲食成本。

他說，雖然他早前已經在記者上說明，但仍有大學生提出要回鄉的訴求，因此，今日的會議已議決，不準許目前留在各大學及大專校園的大專生回鄉。

“就如我所說，我們聆聽了衛生部和警方的意見，因此我們已經作出決定，要求大學生們留在校園，他們的福利、吃喝將繼續由政府承擔；我希望不會再引起問題。”

“這些措施是基於政府要確保抗疫成功，切斷新冠肺炎病毒感染鏈，同時也不希望大量人潮流動，影嚮警方監督工作及制造新感染群。”

若政府安排專機 滯留海外須自費返國

依斯邁沙比利說，一些仍在國外的馬來西亞人，若因為被所逗留的國家禁止離境而無法在外交部協助下回國，一旦政府成功安排專機，這些人就得自費。

“旅居海外的馬來西亞人獲得駐外大使館保障保障他們的福利，可是，如今有一些馬來西亞是因為所在國家取消所有離境班機，因此而無法離開。所以，不是所有在外國的人民我們都能協助他們回國，外交部正在與這些國家聯系，以便允許我們的人民回國。”

“一旦政府獲允許將滯留的馬來西亞人帶回國，交通部將會安排專機，但這些人必須自行承擔回國費用。”

至於留學國外的馬來西亞學生，依斯邁沙比利也闡明，如果他們說亦是通過租借專機回國，同樣必須自行承擔費用。

他勸請那些身在國外卻希望回國的馬來西亞人，聯絡鄰近的大使館。

他說，協助這些在其他國外的馬來西亞回國始終仍受限於相關國家的條例，因為有些國家已為了阻止新冠肺炎病毒散播而設下旅游限制，並取消所有班機。

“無論如何，我希望旅居海外的馬來西亞人盡可能留在原地不要回國，直到疫情情況好轉。”

依斯邁沙比利也透露，共有390名馬來西亞人於周日回國，並被安排到隔離中心進行強制隔離。

截至4月12日，全國已有174個隔離中心被使用，強制隔離者人數累計1萬3575人。

至今8647人違令被捕

依斯邁沙比利說，截至周日（4月12日），已有8647人因違反行動管制令而被捕，並發出3105張1000令吉罰單。但整體而言，行動管制令的遵守率保持在97%。

“被捕的人數與日俱增，顯示警方已不再容忍違反行動管制令的人。”

他透露，1471人於周日因違反行動管制令而被警方逮捕，當中949人被發出1000令吉的罰單，另有503人被扣留及19人獲準保釋。

此外，共有51名違反行動管制令的人於周日被控上法庭。

他說，軍警學周日在全國設置784個路障並檢查35萬8593輛車，同時也在全國進行3萬5825項突擊檢查，包括5275個建築物。

89地區進行1527次消毒

另外，依斯邁沙比利表示，從3月30日起，房屋及地方政府部已在在全國89個地區進行1527項消毒行動，包括26個紅區、1062政府建築、638個公共場所、675個商業中心及124個超市。

“12個州屬的43個地區於周日進行了114項消毒行動，包括柔佛州33個地區項和彭亨19個地區。”

“隨著雪蘭莪州9個紅區內的廉價與中低價住宅區於周日進行消毒工作，雪蘭莪州內26個紅區的消毒工作也已全部完成。

警盯“老鼠道” 至今未有人蛇闖入境

依斯邁沙比利說，雖然有國人擔心非法移民會趁行動管制令期間偷渡到我國，政府保障我國邊界包括海域受到嚴管，確保沒有外籍人士入侵或偷渡。

他指出，根據警方、武裝部隊及民防部隊報告，所有邊界及關卡包括“老鼠道”受到監控，至今沒有外籍人士入侵。

他說，海軍及海事機構也嚴守我國海域，並會取驅逐措施驅趕非法入境我國的船只包括外國漁船。