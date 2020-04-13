居家學習料成新常態 張念群籲教部加強準備工作

（古來13日訊）前教育部副部長張念群認為，居家學習很可能會成為新常態，教育部必須加強居家學習(Home based learning)的準備工作，並提前規劃以應對前所未有的狀況。

“家長和老師需有心理準備，即便行動管制令結束，學校很有可能還是會關閉一段時間，而後才逐步開放。”

也是古來國會議員的張念群今日發文告表示，學校關閉將會加劇現有教育體系內的不平等，對弱勢和邊緣群體會有更深遠的沖擊。

“教育部規劃時必需考量到這一點，避免學校關閉加劇現有教育體制內的不公平現象，對弱勢和邊緣群體會造成更深遠的沖擊。”

她認為，教育部首先極需縮小數碼鴻溝，這涵蓋網絡覆蓋率、教師是否做好準備、學校與家庭之間的溝通。

“新加坡教育部提供當地學子3300架數碼儀器，包括平板電腦和手提電腦，以及200多張無線網卡（Dongle），以供線上教學，而與新加坡一峽之隔的我們，究竟有何方式來協助沒有上網儀器的學生進行居家學習？”

她說，居家學習不僅限於網絡學習，也涉及線下閱讀和功課。新加坡政府規定，小學生需要每日居家學習4個小時，中學生則每日5個小時，同時也規定學生最多花2個小時在線上學習。

***需提供電子學習指南

她指出，首相丹斯里慕尤丁於上周五的講詞中宣布，一日新冠肺炎疫情未結束，學校就不會重開。截至今日，全球有192個國家為了抗疫而關閉學校，15億7661萬5423名或91.4%註冊學生無校可去。

“目前，幼兒園、課後托管中心、補習中心的等私人界，也紛紛提供線上學習，政府極需提供電子學習指南，以讓家長了解電子熒幕對孩子的影嚮。”

她表示，大馬教育部通過電視教導學生居家學習是值得肯定的舉措，在一些網絡覆蓋不佳的地區，電視可以是替代學習的管道，唯目前只有中四、中五、小一、小四、小五和小六課程，而且只限一些科目。

“我期待近期內會有更多年級以及更多的科目供學習，而且勿忘了學子對母語教育的需求。”