諾希山：行管令奏效 4月中未現感染高峰期

（布城13日訊）衛生總監拿督諾希山指出，我國落實行動管制令第一階段和第二階段出現成效，因此並未如美國最大金融機構摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）預測般，在4月中出現更多2019冠狀病毒確診病例。

根據機構於3月尾發布的一份報告，預料我國在4月中時會面臨感染高峰期，屆時將有6300宗確診病例。

諾希山說，國內截至目前確診人數累計4817宗，如果整體情況保持不變，本月中的確診病例或會在5000宗以下。

他強調，第三階段的行動管制令至關重要，因此人民必須與政府配合，繼續遵守指示留在家中。

“如果大家能夠合作，我相信不只能夠減少感染人數，壓平增長曲線，也能阻止國內蔓延情況。”

醫護員PPE僅夠用兩周 盼NGO多捐獻

衛生總監拿督諾希山說，目前，大馬醫護人員的個人防護服（PPE）只能應付兩周的需要，他籲請非政府組織能夠捐獻。

他在新聞發布會上說，由於每天都在消耗PPE，因此，當局仍舊進行採購，以便分配到各州醫院。

“防護服的消耗大，每天都要更換，因此需要不斷的補足需求，希望非政府組織能夠捐獻防護服。”

“我們目前已有系統可以檢測各州和醫院對防護服的需求和庫存，而防護服的需求目前已上漲了2至10倍。”

他指出，當局目前是透過3種方式來填補需求，包括批量採購供各州和中央需求，各州本身的採購和依賴非政府組織的捐獻。

12康複病人捐血漿供研究

針對康複病人捐獻血漿問題，他說，目前有12名康複病人挺身捐血漿供研究用途，是否能用來治療冠病患者還言之過早。

他說，當局正在進行輔導階段，確保病患沒有確診和其他的傳染病，目前一切還在初步研究階段。

有抗體再感染機率低 馬暫無康複病人呈強陽性