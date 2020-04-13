諾希山：行管令奏效 4月中未現感染高峰期

（布城13日訊）衛生總監拿督諾希山指出，我國落實行動管制令第一階段和第二階段出現成效，因此並未如美國最大金融機構摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）預測般，在4月中出現更多2019冠狀病毒確診病例。
根據機構於3月尾發布的一份報告，預料我國在4月中時會面臨感染高峰期，屆時將有6300宗確診病例。
諾希山說，國內截至目前確診人數累計4817宗，如果整體情況保持不變，本月中的確診病例或會在5000宗以下。
他強調，第三階段的行動管制令至關重要，因此人民必須與政府配合，繼續遵守指示留在家中。
“如果大家能夠合作，我相信不只能夠減少感染人數，壓平增長曲線，也能阻止國內蔓延情況。”
醫護員PPE僅夠用兩周 盼NGO多捐獻
衛生總監拿督諾希山說，目前，大馬醫護人員的個人防護服（PPE）只能應付兩周的需要，他籲請非政府組織能夠捐獻。
他在新聞發布會上說，由於每天都在消耗PPE，因此，當局仍舊進行採購，以便分配到各州醫院。
“防護服的消耗大，每天都要更換，因此需要不斷的補足需求，希望非政府組織能夠捐獻防護服。”
“我們目前已有系統可以檢測各州和醫院對防護服的需求和庫存，而防護服的需求目前已上漲了2至10倍。”
他指出，當局目前是透過3種方式來填補需求，包括批量採購供各州和中央需求，各州本身的採購和依賴非政府組織的捐獻。
12康複病人捐血漿供研究
針對康複病人捐獻血漿問題，他說，目前有12名康複病人挺身捐血漿供研究用途，是否能用來治療冠病患者還言之過早。
他說，當局正在進行輔導階段，確保病患沒有確診和其他的傳染病，目前一切還在初步研究階段。
有抗體再感染機率低 馬暫無康複病人呈強陽性
諾希山指出，大馬目前還沒有康複病人呈強陽性反應和重新感染的現象，因為康複病人之後會產生抗體，雖然未能防護患者二度感染，但重新感染的機率很低。
他是針對韓國出現康複者的病毒可能被“重新激活”的問題，如是回應。
他說， 為了防範“複陽”的現象出現，大馬一般在病患出院時會提供輔導，讓病人得以保護自己避免被重新感染。
他說，大馬在3宗“複陽”的病例，但要看弱或強陽性，就好比汶萊的一名病患在回國檢驗時被發現重新確診。
“我們聯繫汶萊實驗室時發現是弱陽性，即處於病毒脫落階段（Virus Shedding），因此還會有陽性反應。”
他說，至於重新感染細菌病倒則未曾在大馬發生，但相信是病毒脫落造成，若患者有強陽性反應及和外界有接觸，則需要隔離。
有25感染群和次感染群 伊集會占40%最多人中招
諾希山說，我國目前有25個感染群和次感染群，其中最大的感染群體來自大城堡伊斯蘭傳教士集會，占40%。
“有些次感染群體我們沒有公布，不過這些患者一直都有在衛生部的監督下接受治療。”
他指出，衛生部此前曾公布69宗零星病例，並加強監測全國的類流感疾病（ILI）和嚴重急性呼吸道感染（SARI）的病例趨勢。
“我們無法追蹤零星病例的感染來源，他們既沒有出國历史，也沒有跟高危險人群接觸過。等我們能夠監測到感染源頭，這個病毒已經在社群內流傳了。”
他說，大馬現在最重要的是緩解（Mitigation）疫情，而不只是進行早期和後期遏制階段。
“所謂的緩解疫情，就是要做到行動管制、保持社交距離和禁止聚會，避免傳染病毒。”