孩童聚群賣炸木薯嚇哭 警訓斥後買完暖舉贏贊

（新山13日訊）近日一段視頻在網上流傳，內容是一群孩童成群結隊走在小路時遇到警察，警員厲聲提醒行管期不能四處走動，孩童們被警察的威嚴嚇哭，不過當警察得知其中一人提著籃子幫家人賣炸木薯，就將全部炸木薯買下，暖心之舉贏得網民一致贊好。

這段短片約2分46秒長，畫面顯示，一群約10名年齡介於5至12歲、疑是原住民的小孩在僻靜小路結伴行走，途中遇到2名警察叔叔。

巡警上前截停一行人，孩童們見到警察，嚇得“未聽先哭”，其中一名巡警不得不提高嗓音要求小朋友們“diam,diam”（安靜），但孩童們過於害怕而繼續哭。

巡警只好再次拉高嗓音說：“誰不聽話就讓他在拘留所待一個晚上。”不過哭聲還是沒有停止，警察再問：“要我叫羅里來載你們嗎？”嚇得幾個小朋友馬上雙手合十作求饒狀。

即使場面不受控制，畫面中的巡警仍向一群小朋友循循善誘，問他們可否知道政府現在政府實施行動管制令，而在這期間，人人都要待在家，只有一家之主才能外出購物。

小朋友聽後點頭表示知道，巡警即反問“知道了為甚麼現在在這里？”並強調頑固不聽話的人，就會被帶返警局扣留一個晚上。

隨後，巡警發現小朋友中有一人提著一個籃子，隨口問是否在做買賣？一名較年長的男童走出來，巡警就問“賣甚麼？炸木薯？一個多少錢？”

男童發出微小的聲音答了“1令吉”，警察便從嚴厲的語氣轉為溫柔語氣問說：“這里全部有多少？”得知是5令吉50仙後，便表示會全部買下。

視頻末端，並沒有交待這群小朋友最終是乖乖回了家還是被“送上羅里”，但巡警的舉動仍獲網民贊賞。

針對有關視頻，新山北區警區主任莫哈末泰益受詢時透露，此事是發生在柔佛州的峇株巴轄。