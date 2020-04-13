助農民接單宅送蔬菜 旅社老板號召當義工

（吉隆坡13日訊）受全球新冠肺炎疫情沖擊，國內旅行社的營運從今年1月杪開始陷入癱瘓狀態，本地一家旅游公司老板有感員工在行動管制令期間無所事事，決定總動員一同投入義工服務，協助金馬侖菜農接訂單，將最新鮮和便宜的蔬菜從高山直送住宅，迄今已順利接單1500箱的蔬菜。

華京旅游公司董事經理張建利笑言：“員工待在家每天都要提呈報告，哎呀，報什麼啦！與其每天想故事寫報告，我說不如我們一起去做義工更好。”

迄今助銷1500箱菜

他對《光明日報》說，最初是在網上看見朋友在協助金馬侖丹那拉打區州議員張玉剛團隊推銷菜農的蔬菜，他自己也買了一箱，也給自己的員工各送了一箱，後來覺得這個行動很有意義，即讓民眾吃到便宜的蔬菜，也讓菜農的心血不會白費。

“既然在家沒事做，不如就做點有意義的事情。我號召公司十多個員工全部投入義工行列，我們負責接訂單，再轉交給州議員的團隊進行包裝、運送等工作。”

張建利聲稱，員工們如今是日以繼夜的接單，有些主婦尤其特別喜歡在深夜下單，而員工一般上也會即時接單；由於運貨羅里的規格是要400箱才會載送，因此，必須湊齊了有關數量，才能發貨。

主婦喜歡深夜下單

“從4月6日開始，我們的團隊至今已接了1500箱的訂單。”

他披露，這項義工活動原定是在14日結束，但基於行動管制令已延長，因此他們將一直持續接單，只要菜農仍有蔬菜供應，民眾又有需求，他們就會繼續做下去。

張建利：料旅業寒冬持續半年 員工體恤願減半薪

張建利透露，旅行社是首當其沖受到疫情影嚮的行業，該旅行社從今年1月杪開始“無服務”，隨著政府在3月份宣布行動管制令，該公司上下一致議決減半薪，員工也很體恤，畢竟旅游業的寒冬還會持續至少半年。

他指出，如今員工們能做點義工，生活也過的比較充實，大家也活的比較開心。

根據華京旅游在其臉書上的帖文，這項義工活動發起是源於金馬侖菜農因全國實施行動管制而打亂了糧食供應鏈，導致巴剎的供應出現負面的連鎖效應，包括菜農與漁民被迫丟棄大批蔬果與漁獲，讓農民損失慘重之餘，市場上也出現新鮮食材短缺的問題。

“我們群策群力協助金馬侖菜農將最新鮮的蔬菜從金馬侖農田直送住家，讓大家在這非常時期待在家，也能以最平價的價格吃到最新鮮的蔬菜！”

“，所有新鮮蔬菜以一箱5公斤為單位，價格是30令吉，另需付8令吉運費；也歡迎民眾以認購方式將蔬菜送給兒童福利院或老人院。”