把康復45%納入考量 林吉祥：何時修復顏區域

（新山13日訊）行動黨依斯幹達公主城區國會議員林吉祥發出疑問，國家安全理事會何時才能修正過時的新冠肺炎確診病例“顏色區域”分布圖，以便把4683宗累計確診病例中康複的45%納入考量？

他今日法表示文告指出，國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利昨日轉變立場允許沒有確診病例的“綠區”的理發店重新營業，但目前大多數綠區都在東馬，即砂拉越有17個綠區，沙巴有8個，馬來半島則只有吉打鉛、吉蘭丹馬樟和登嘉樓烏魯登嘉樓是綠區。

他表示，這樣超過90%的理發師和美發師會被排除在外，而把理發店和發廊定位為“基本服務”的理由是什麼？

“國安會決策者又是否意識到，他們一直使用過時的數據，作為劃分冠病確診病例的顏色區域？他們使用的數據不是最新的，因為須考量4683宗累計確診病例中康複的45%病例。

“若把康複的45%病例考量在內，紅區和橙區會更少，黃區和綠區會更多。”

另一方面，林吉祥在文告中，再度提出若將違反行管令者判監，恐讓囚犯感染新冠肺炎的疑慮，並詢問依斯邁沙比利會否處理這個問題？

“依斯邁沙比利應解釋國安會是否已探討相關建議，即由於新冠肺炎大流行，政府應釋放人滿為患的監獄的囚犯，以及探討的結果。”

他認為，部長在處理新冠肺炎課題時，應停止讓國家成為世界笑柄，讓我國在對抗新冠肺炎這場全球無形戰爭中，做些有建設性和創造力的事情，並成為其他國家效仿的例子。