62泰返馬國民 入住米都星園酒店隔離

（亞羅士打13日訊）米都星園酒店被憲報為吉州其中一個隔離中心後，今日接納首批62名滯留在泰國而獲准返回大馬的國民，以進行14天隔離觀察。

這批大馬人是乘坐民防局羅里抵達酒店後面，走下羅里自行提著行禮，跟隨數名身穿防護衣的工作人員步入酒店。

據了解，這些隔離者是日前在大馬駐宋卡府總領事館協助下，獲准從黑木山馬泰關卡入境我國。他們先是安頓在日得拉阿米努丁峇基工藝學院及，以及直落真艾企業輔導中心兩個隔離中心。

在接受醫護人員完成檢驗工作後，他們今早和下午就轉移入住星園酒店。他們是在吉州福利局、衛生局、警方和民防局協助下，辦理入住手續。

吉州早前已有3個隔離中心，隨後州政府再向國家安全理事申請將米都區內兩間酒店作為隔離中心，即星園酒店和斯里馬來西亞酒店。

星園酒店經理尤金達斯日前接受媒體訪問時透露，該酒店接受政府的協議，將酒店部分地區作為隔離區，希望在我國面對這艱難時期，該酒店能盡所能協助政府。

他說，該酒店將一些區域劃分，只有隔離人士可以通往。酒店管理層也將為隔離者準備3餐，其中包括飯類、面類和肉類等。被列為隔離中心後，根據規定，酒店是不允許接待其他顧客。

另外，吉州移民局主任祖海爾受訪時透露，我國進行行動管制令期間，我國政府分批協助和允許約100名大馬人，通過黑木山關卡入境我國。