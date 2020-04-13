非自動獲准 5天審批復工申請

（吉隆坡13日訊）國際貿易及工業部指出，獲准在第三階段行動管制令期間營業的行業必須先向貿工部提出申請，唯有獲得批准後才能正式營業，並非自動獲批。

該部今午進一步發出業者申請指南時表示，當局只會審理資料齊全的申請，需要5天時間審批。

貿工部官網是在今午3時更新業者的申請指南和所需資料，凡在今午4時之後提出申請者，都必須根據該部指南行事。申請者可以透過貿工部的網站（www.miti.gov.my）進行提交。

業者提呈申請營運之前必須準備的資料：

1.註冊為商家的資料，包括大馬公司委員會（SSM）註冊編號、牌照號碼及向地方政府註冊的執照號碼。

2.郵寄及公司營業地址，至於公司營業地址，不能提供多於10個地點的名單。

3.公司在2017、2018及2019年的收入預算。

4.列出公司的固定員工人數、每位員工的個人資料，包括姓名、身份證號碼、電話號碼或其他身份訊息，以及他們在公司內的職責範圍。

5.選擇從事領域或組別

6.發送聲明書，確保員工是沒有冠病癥狀如咳嗽、發燒、呼吸困難和喉嚨痛。

政府日前宣佈，在第三階段行動管制令期間，讓9大領域業者申請有條件的復工，包括理髮店（只限提供基本剪發服務）、洗衣店（全服務式洗衣店）、眼鏡店、五金店、電子電器等，但只限在綠區（無冠病案例），同時限制營業天數與時間，並要求業者逐一向貿工部做線上申請。

不過，政府今天出現U轉，宣布撤回理發店或美容店和眼鏡店的批準復工令。其他獲準營業的行業包括機械和器材行業、航空行業、建築業以及與建築相關的服務項目、汽車工業及維修、與法律相關的服務、與石油和天然氣相關的服務、與冠病相關的研發活動、獲允許的特定領域實驗室、傳統和補充醫學以及中醫服務。

在早上，貿工部的官網出現癱瘓。國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏阿里聲稱，由於太多的登入者屬於個人賬號，遠遠超過被允許復工的公司賬號數目，甚至一度出現逾17萬人同時湧入官網的超高流量，才會令該部的官網癱瘓。

官網也從下午2時起暫時關閉2個小時，直到4時才重新開放，只讓符合復工條件的商家登入，申請有條件的復工。