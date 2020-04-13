虛擬聚會列紀錄大全 667人隔空齊喝拉茶

（吉隆坡13日訊）因行動管制令無法外出，馬來西亞因而舉辦了首個且是最大型的虛擬拉茶聚會，吸引667名大馬人參與，成“最多人參與虛擬嘛嘛'拉茶'聚會”，並成功被列入馬來西亞紀錄大全。

“Mamak Virtual Terbesar Teh Tarik Ori F&N”視訊聚會，是在4月9日透過Zoom舉辦，讓來自全馬各地的消費者一起參與上述虛擬聚會，享用喜愛的拉茶，其中包括網紅Cikidot、Norreen Iman、Zetty Nabila 及Zack Merican。

活動讓大馬人在這行管令期間，待只需舒適待在家，便可在虛擬世界中的嘛嘛檔享用美味拉茶。

星獅飲料市場私人有限公司（F&N）高級品牌經理Adelene Tay聲稱，相信不少大馬人在家中待上一段時日後，都非常渴望能和親友前往嘛嘛檔歡聚，因此希望虛擬視訊聚會能在此艱難時刻，帶給大家不一樣的體驗。

人數超出預計

該公司發表文告提到，開始時，是預計會有500人參與，最終獲667名參與者，可說是超出估計。重要的是，活動成功召集了各階層人士進入這個聊天平台，暢談大家關注的國家團結課題。

文告說，活動也利用Zoom的原有熒幕及聊天功能，進行互動與簡單的現場競賽，讓虛擬嘛嘛檔如真的一般令人興奮和充滿玩笑。

該公司也配合活動推介了新拉茶品牌。更多詳情可瀏覽www.fnlife.com。