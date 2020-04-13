老千扮官員使新招 偽造網頁騙個資盜款

（吉隆坡13日訊）詐騙集團又有新花樣，這回雖然同是假扮成政府人員如警官、反貪會官員、法庭職員及國家銀行職員等等，但卻透過手機應用程式平台偽造網頁，誘使用戶輸入銀行戶頭資料後，立刻轉賬盜取用戶存款，至今已有6人上當，共被騙走29萬5350令吉。

武吉阿曼商業罪案調查部總監拿督斯里查卡利亞今天在記者會上透露，這是警方首次接獲的行騙手法，因此呼籲民眾避免下載索取個人和銀行戶頭資料的手機應用程式，並且保持警惕，勿輕易向他人透露銀行戶頭資料。

他指出，至今共接獲6宗投報，目前已著手展開調查。

他說，詐騙集團雖然同是假扮成政府人員如警官、反貪會官員、法庭職員及國家銀行職員等等，卻以不同的伎倆詐財。

***6人上當被盜29萬

他披露，警方於本月7日接獲首宗來自檳城的受害者的投報，這名受害者者依據“政府人員”的指示下載TestFlight後，再跟著步驟下載bnmsafe應用程式，隨後必須在鏈接的頁面，輸入個人和銀行戶頭資料。”

查卡利亞說，有關頁面是詐騙集團所偽造，受害者一旦輸入姓名、大馬卡號碼、手機號碼、銀行戶頭號碼、提款卡號碼、提款密碼驗證、網絡銀行卡賬戶名和密碼，以及提款卡CVV號碼等等資料，詐騙集團便可轉賬盜取受害者的存款。

他指出，詐騙集團在轉賬過程中，甚至向受害者要求提供銀行轉賬驗證碼；受害者若不加以警惕，存款將化為烏有。

另外，他籲請民眾不要掉入陷阱，若有疑問，可透過013 2111 222WhatsApp訊息CCID Infoline查詢。