商家紛紛申請管制期營運 貿工部官網癱瘓

（吉隆坡13日訊）9個獲准率先營運領域的業者今日上午9時起可以上網申請，但國際貿易及工業部官網頻頻出現當機，甚至數度癱瘓，讓業者叫苦連天，有業者投訴在經過2小時嘗試後，仍無法順利上傳資料。

政府於上週五宣佈，9大領域業者可以申請在第三階段行動管制令期間有條件複工，包括理發店（只限提供基本剪發服務）、洗衣店（全服務式洗衣店）、眼鏡店、五金店、電子電器等，但只限在沒有新冠肺炎病例的綠區，同時限制營業天數與時間，並要求業者逐一在線上向貿工部申請。

其他獲準營業的行業包括機械及器材行業、航空行業、建築業以及與建築相關的服務項目、汽車工業及維修、與法律相關的服務、與石油和天然氣相關的服務、與新冠肺炎相關的研發活動、獲允許的特定領域實驗室、傳統與補充醫學以及中醫服務。

根據政府的宣布，9大領域業者一周只能營業3天，即星期二、星期四及星期六，營業時間為上午10時至晚上8時。

可是，業者於今日上午9時起欲登入貿工部官網（www.miti.gov.my）提交資料時，卻發現網站不負盛荷，頻頻出現當機情況。

據了解，業者是在登入貿工部官網後，卻在提呈所有已輸入的資料時，網頁突然轉成“無法顯示”或斷網狀況，或因等待時間太長而被系統斷線。