關懷援金受惠者 430前須更新資料

（八打靈再也13日訊）內陸稅收局提醒所有還未收到國家關懷援助金（BPN）的受惠者，必須在4月30日之前通過該局網站（https://ez.hasil.gov.my/ci）更新資料，以確保該局能順利將援助金匯入他們的銀行賬戶。

內陸稅收局今日發文告說，這是針對那些已向稅收局呈報稅收資料，並且已獲得當局批準獲取該筆援助金，然而直到現在依然未收到援助金的人士，他們可以使用官網更新銀行資料。

“所有銀行資料必須最遲在4月30日或之前完成，以讓當局能夠在5月份將援助金匯入受惠者的銀行賬戶。”

文告指出，內陸稅收局也勸告國家關懷援助金受惠者應只使用該局的官網，以進行更新資料的工作；同時，國人必須謹記一點，該局並不會向國人要求“銀行轉賬驗證碼”（TAC）以作為匯款的條件。

文告說，至於沒有向內陸稅收局呈報稅收的受惠者，他們可以參照該局之前所發出的常見問題中有關獲得援助金的方式。常見問題可以在內陸稅收局官網或（https://bpn.hasil.gov.my/Download/Faq/SoalanLazim(FAQ)BantuanPrihatinNasion al(Kemaskini%2006042020).pdf）看到。

若國人有任何疑問可通過數個聯系管道，包括：HASiL Care Line熱線（03-8911 1000）、HASiL Live Chat；填寫內陸稅收局官網的反饋表（https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-my/）及內陸稅收局的官方臉書（https://www.facebook.com/LHDNM）及推特（https://twitter.com/LHDNMofficial）。