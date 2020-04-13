管制令第二階段 檳白天車流量增

報導：黃方濟

（檳城13日訊）政府延長管制令至本月28日，原意就是要大家遵守管制令，盡量留守在家裡，以協助政府切斷新冠肺炎感染鏈。可是檳城人都發現自過去一週，白天的車流量增加了，而不禁懷疑大家是否放鬆了。

媒體是在管制令期間受豁免而需要操作的必需行業。《光明日報》記者在過去2天，在上下班期間通過行車記錄儀拍攝了檳島多區交通情況，這些地區包括青草巷、峇都蠻、壟尾區、牛汝莪、雙溪檳榔、丹絨道光及峇都丁宜等，讓大家透過鏡頭來剖折檳島交通流量的真實情況。

記者收錄檳島不同地區，從昨日及今日（12日及13日）兩天，早上8時30分上班時間及傍晚7時30分至晚上8時兩個時段的車流量，通過攝像鏡頭說明檳島交通流量的真實情況。

駕駛者認同比管制令首週多

多名交通人士今日接受《光明日報》訪問時，也坦承第二階段的管制令期間，在道路上行駛的車輛確實比管制令初落實的第一週多了。

◆住在檳城發林的崔富章從事水喉工程承包。他說，他在管制令期間因工作需要而外出，他發現第二階段的管制令期間在路上行駛的車輛確實多了。

“我外出工作的時段都是在上午9時至中午12時，一般上霹靂冷及日落洞路是我必經之路，我發現該路段的交通確實比初落實管制令時來的繁忙，或許是民眾覺得不少商店在第二階段管制令期間，都有放寬營業的關係。”

◆住在峇都茅的傅志勤也認為最近一週的車輛是較為多了，主要是政府開放讓不少企業開始投入運作的關係。

“我是一名豬肉商，一週內有幾天都會到光大區、阿依淡區及丹絨道光區送貨，時段是上午10時至中午2時，我發覺上述地區的車流量確實有增加，不過相較於平常時期，車流量還是少。”

◆住在壟尾的謝英順律師則認為，檳島西南區的車流量相較東北區來得少。他坦言，過去幾天的上午9時他都會使用阿依淡路去峇央峇魯警局處理律師事務，在前往警局的路途，他覺得西南區的車輛並不多。