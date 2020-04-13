消費人停止搶購囤積 白米貨源價格回穩

（檳城13日訊）消費人已停止恐慌及搶米囤積，使到國內白米貨源恢復平穩，也不會起價。

吉玻米商公會主席陳瑞法今日接受到《光明日報》電話訪問時指出，在行動管制令發佈的前後，消費者因為恐慌缺糧而大量搶購白米囤積，以致米糧市場供應一度出現不尋常的短缺現象。

“後來有人在社交媒體發布米糧短缺或將會起價的消息，使消費者再次恐慌而四處購米。”

他指出，目前情況已經緩和下來，供求也回穩，所以消費者不需擔心米糧起價的問題。

他強調，大馬的國產米糧有70%是自供自足，在不需大量衣賴入口的情況下很少發生短缺問題。

“國家稻米局（Bernas）規定本地白米每10公斤26令吉是統制價格，不可能漲價。謠傳白米醞釀起價並不存在，那是消費者恐慌搶購潮引起，加上慈善機構增加需求，影響國內白米供需波動，但近日情況已緩和。”

他解釋，我國稻米一年生產2季，每半年1季，數個主要生產州輪流出產，如上月吉打收割，目前是吉蘭丹州收成，接著是雪蘭莪州，很快又回到吉打。大馬氣候良好，稻米產量生生不息，每120至150天即有稻米收成，消費者不愁沒米吃。

他有信心我國稻米未來仍供應充足，國家稻米局有良好監督，當局過去有少量進口白米，並不十分依賴，如泰國、越南、緬甸與巴基斯坦。

協商後解決運輸問題

吉打華巫米較公會主席陳燕翔說，我國白米供應貨源充足，他拍胸膛呼吁大馬消費者不必擔心沒有米飯吃，只是非常時期，供應商與零售商都承受了運輸上的壓力，幸虧經協商後解決。

“供應中南馬較偏遠的地方，羅里必須空車而回並不划算，不像過去回程可運載其他貨物如建築材料等。在買方同意支援運輸津貼後問題便迎刃而解，幸好在非常時期汽油剛好下調，白米市場運輸還可拉長補短。”

他說，目前消費者不再搶購白米市場已回穩，只是情況今非昔比，10公斤裝的白米銷售量銳減，反而5公斤便利裝需求大增，廣受援助單位歡迎。

“我們也順應變化，增加5公斤裝產量，減少10公斤裝，以平衡零售市場的銷售率。”

他說，國家稻米局仍維持30%白米進口，可能是因為先前的買賣合約還未結束，進口白米仍陸續進來，使國內米糧更充足。