五行殯葬服務 為第69位死者火化

（吉隆坡13日訊）馬來西亞殯葬禮協會屬下會員五行殯葬服務於昨天為我國第69位新冠肺炎病逝患者的遺體，完成道教殯葬火化儀式，把往生者送往極樂世界。

五行殯葬服務東主兼馬來西亞殯葬禮協會施棺殮葬委員會財政廖美雅透露，該公司於4月10日接獲一名朋友的來電，要求為其家屬安排有關往生者的殯葬儀式。

“11日早上，我接獲衛生部官員通知，要求我們於12日到吉隆坡中央醫院領取遺體，我們馬上預定蕉賴市政局火化場，以為12日為遺體進行火化做好準備。”

廖美雅和2名殯葬業員工於12日上午8時抵達中央醫院後，與家屬和衛生部官員會合，再由2名員工和1位家屬，在官員安排下進入太平間認領遺體。

在完成認領遺體程序，衛生部官員便將遺體封袋，然後把遺體放入棺木封棺，再用保鮮紙包裹著整個棺木，跟著把棺木抬上靈車，整個過程不超過半小時。

從棺木抬上靈車的一路上，衛生部官員使用消毒藥水噴灑棺木，以及往有穿防護衣物的家屬和員工身上噴上消毒藥水，避免病毒傳播。

靈車於上午9時30份抵達蕉賴市政局火化場後，殯葬員工再次受指示穿上防護衣物，並合力把棺木抬進火化爐。

廖美雅透露，整個火化過程需時約2小時，殯葬員工在遺體火化後，便脫下防護衣物歸還給在場監督的衛生部官員。

現場的人士全經過使用消毒液清理後，才離開火化場。

根據她了解，政府當局並沒有限限制新冠肺炎死者的家屬對殯葬服務公司的選擇，一切交由家屬自行安排及決定。

她說，往生者是名77歲的華裔婦女，來自雙溪毛糯，3月27日送院治療，於4月10日不幸病逝。

“雖然本會有提供施棺殮葬的免費服務，但基於往生者不是來自貧寒家庭，因此並沒有歸納在施棺殮葬的申請資格範圍。”

另一方面，馬來西亞殯葬禮協會會長江忝壕發文告說，該會120名殯葬同業已做好準備，迎接任何因新冠肺炎病逝遺體所需要的殯葬服務安排，並會遵守衛生部規格完成服務。