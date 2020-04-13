與沈志強臉書連線 周金亮張盛德以歌會友

（大山腳13日訊）行動管制令期間，大家都閒賦在家，昨日才連線跳尊巴籌款的大山腳國會議員沈志強，昨晚又與另類音樂人周金亮及張盛德在臉書連線，以歌會友，彈吉打即興演唱5首各語言歌曲，讓久悶的網民，從音樂中吸取更多正能量，也趁機放鬆一下郁悶的心情。

兩人演唱的包括大家耳熟能詳的激盪工作坊的創作名曲《用馬來西亞的天氣來說愛你》，華語摻雜國語又別有特色的《Roti Canai》、歌頌友誼的粵語經典歌曲《朋友》、張盛德特別為父親創作的福建歌曲《包菜阿爸吉他仔》，及沈志強點唱的《浪花一朵朵》。

其中以《Roti Canai》一曲引起了大家的共鳴，沈志強、周金亮及張盛德異口同聲說，印度煎餅是他們曾經在那段苦哈哈的日子里，既便宜又美味的本地美食，他們都有徹夜和友人到嘛嘛檔，通宵達旦暢談的經歷。

沈志強說，印度煎餅是我國各族都喜愛的美食，也展示了大馬這個多元文化與种族的特征。因此，希望各族人民好好的珍惜大馬的多元文化社會，並多次贊賞兩名歌手的創作深具大馬特色及充滿愛。

張盛德透露，行管令期間無法回到巴生老家探望八旬的父母，甚是挂念，希望通過《包菜阿爸吉他仔》憑歌寄意，希望家人一切安好，也希望行管令結束后，第一時間回鄉享用他思思念念的椰漿飯。

周金良則說，以往都常外食，但這段待在家里的日子，卻讓他愛上太太烹煮的家常菜，畢竟還是家常菜最美味。不過，他說，若要選疫情後他最想吃一碗雲吞面。

不少網民留言說，聽著兩人彈唱的經典歌曲，腦海中不自覺的也跟著掉入回憶，並思念起他們最愛的美食。甚至有不少人建議沈志強在下一期的直播中，邀請他們喜愛的其他歌手上線演唱，以紓解心情。