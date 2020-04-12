回國隔離被照顧周到 隔離者向政府致敬

（八打靈再也12日訊）“再次感謝你馬來西亞，你讓我感到安全。我一直都是、永遠都是為這個國家而驕傲的公民，因為這個國家給予我許多。Tanah tumpahnya darahku（我出生成長的地方）！”

當回國公民因為疫情嚴峻必須被強制隔離，而引起諸多怨言之際，一名從英國曼徹斯待回返大馬的民眾在臉書留下感性的字句，感謝政府為了人民的安全所做的一切，同時致以崇高敬意。

名叫沙辛阿南達的網友說，他是在多哈（Doha）過境回來吉隆坡，當時飛機上約有50人，大家都被隔離分開坐。

“飛機起飛後，我們必須填寫一份健康聲明表格，除了一般信息如姓名、年齡等，還有與冠病相關的問題。表格也要求我們填寫航班和座位號碼，相信是為了追蹤曾與疑似冠病患者接觸的人。”

他指出，他抵達吉隆坡國際機場（KLIA）後，兩名制服男子在登機橋上迎接他們，其中一人在旁監督嚴格要求他們遵守1公尺的距離，另一人則帶著他們前往空中列車（skytrain）站，然後由一名女警帶他們去巴士站。

他表示，巴士把他們載到大廳，每輛巴士最多只能容納10人，一些座位標有“X”確保分開坐。一名女警官在巴士上確保一人落坐後，才讓下一個人登上巴士。

他補充，每個站點至少有一兩名警官值勤，整個過程十分順暢，讓人感覺似乎排練了多年。

小細節考慮周詳

“我們下巴士後走向（入境處的）移民局櫃台，接受紅外線體溫檢測。過後，再被帶到右邊的衛生部官員小組。約有10名官員全副武裝，每人都配有一張桌子和椅子。這一幕讓我印象深刻。”

他說，一名女官員向他微笑打招呼，稱呼他為“adik”（弟弟），雖然只是很小的事情，卻讓他倍感親切。他交上健康聲明表格，再三確認是否出現任何癥狀，女官員給他一份自我隔離表格，讓他每天監督和報告所出現的癥狀。

他指出，他們接著排隊使用消毒搓手液，接著再獲得另一份表格，現場填寫個人資料和緊急聯絡人，同時等待另外3批人的到來。

沙辛阿南達表示，20分鐘後，一名警官向他們簡單解釋隔離期間需註意的事項，此事，所有人似乎都在思考著會被帶到哪里，他無意間也聽到有人希望是吉隆坡的5星級酒店，警官也不確定他們會在哪里隔離，只是保證會是個好地方。

隨後，他們在另一名官員帶領下，前往領取行李。所有行李早已完好放在一邊，避免他們在輸送帶前尋找個人行李而造成擁擠。

他說，官員再帶領他們到入境大廳登上雪蘭莪精明巴士。上巴士前，一名消防員對他們的背包和行李進行消毒，我們也必須再次使用消毒搓手液，然後從另一名官員手上領取一大包零食。在巴士上，還有人幫他們置放行李。

“政府對每一個小細節都考慮得很周詳，整個過程非常有系統，上巴士時只允許一個人上去，以保持社交距離。”

他表示，約30分鐘後，3批人都登上了巴士，巴士司機才告知，他們會被帶到吉隆坡宴賓雅（Impiana KLCC）。

檢測登記快速有效率

沙辛阿南達指出，到酒店的路程只有50分鐘，當他們抵達時，都對眼前的景象感到驚訝，大家忙著拍照和拍視頻。

“因為眼前看起來就像是一個遙遠的反烏托邦時代。幾十名全副武裝的人站在一張長桌旁，看上去就像是一條流水線，所有人都忙著替我們檢測和登記。”

他說，下巴士前，一名空軍特種部隊（PASKAU）成員向他們講解下一步必須做的事情，並要求他們準備好護照進行登記手續。

他們一個接一個搬運行李，根據地上的黃色標記排隊。官員檢測了他的體溫，遞給他一張表格，和之前獲得的自我隔離表格差不多一樣。

他稱，他把護照交給另一名官員複印，等待的同時，另一名官員詢問他的電話號碼和原居地。他拿回護照後，也獲得房間鑰匙和2個口罩，然後很快被帶入酒店。

他認為，整個過程看起來快速而匆忙，卻非常有效率，最主要是減少與他人的接觸。

“房間里有2箱礦泉水、用來裝骯髒衣物的塑料袋、一個裝有咖啡、餅幹和零食的袋子等。”

他說，一日三餐的食物都很棒，並且免費住在4星級（有些是5星級）的酒店，不但有全天候的監控，醫療團隊也在我們門口駐守。

他表示，他們共有74人被隔離，一名負責照顧他們的中尉把大家加入一個WhatsApp群組中，方便溝通。很快，各種感激的字句充斥在群組中，大家都不吝惜贊美和感恩之情。

隔離反而培養團結精神

沙辛阿南認為，此次的隔離反而培養了人們早已失去的社區意識和團結精神，雖然不知道疫情何時結束，但他相信，我們會一起度過難關，因為這是馬來西亞人最擅長的事情。

他坦言，自己是其中一名漏夜離開外國的人，因為他對未來充滿不確定。

他敦促那些閉門造車、紙上談兵的經濟學者和反對意見多多的人，如果不想承認政府正在採取的是良好措施，至少也別妨礙他們。