財政部：僅限大馬公民 大專生獲一次性200援金

（布城12日訊）財政部宣布，在“關懷人民振興經濟配套”下發放給高等教育學生的一次性200令吉援助，只限高等教育部、教育部以及各級高等教育機構的大專生，包括社區學院、工藝學院、公立大學及私立大學。

“受惠的大專生僅限馬來西亞公民，以及2020年3月31日之前為馬來西亞教育機構的全職學生，而還在實習期的大專生，也符合獲得現金援助的資格。”

根據財政部今日發出的“關懷人民振興經濟配套──高等教育學生援助金”常見問題表，符合獲得現金援助資格的包括中六生、高中三（Senior Middle 3）、馬來西亞高級宗教文憑（STAM）、技術學院專業文憑、文憑（Diploma）、相當於技職教育與培訓（TVET）機構、大學預科班、基礎班、A水平、國際文憑課程（International Baccalaureate；簡稱IB）、澳洲大學預科班（AUSMAT）、高級文憑、屬於學士、碩士、博士或與其同等學历、抑或是受到馬來西亞政府及專業機構認可的文憑課程。

“這些學生都必須是在高教部或高等教育部依據特定的法令下註冊與監管。”

“文憑或相等學历，包括第四級馬來西亞技術文憑（SKM4）的全職學生，則是由人力資源部、青年及體育部以及鄉邨發展部旗下的人民信托局（MARA）監管。”

財政部指出，將於今年5月完成最後學期課程的大專生，由於3月31日時也在各自教育機構求學，因此也符合獲得現金援助的資格。

150萬人受惠

在這項現金援助下受惠的大專生約150萬人，包括高教部、公立及私立大專、社區學院及工藝學院（120萬人）、中六生及大學預科班（10萬人）、文憑或同等資格包括技職教育與培訓、第四級馬來西亞技術文憑及以上（ 20萬人）。

“就如之前所指，這項現金援助只是限在馬來西亞教育機構求學的公民，在國外求學的馬來西亞學生因此無法獲得這項現金援助。”

教育部指出，學生可以通過各校的學術事務招生處、學生事務處或發展處查詢是否符合資格領取現金援助。

教育部指出，若學生認為其符合領取現金援助的資格，可以向各校的學生事務處、事務處或學生發展部更新個人資料，包括身份證複印件、銀行賬號與銀行名稱、銀行存折（銀行賬簿首頁副本）、電話號碼及電郵。

“符合資格的學生將會於4月杪獲得該筆現金援助。這筆現金援助將會直接匯入學生的銀行賬戶，若他們沒有銀行賬戶，就得開設一個新賬戶，以獲得該筆現金援助。”

“學生可以在任何一間本地銀行開設賬戶，包括傳統或伊斯蘭銀行，但不允許使用朝聖基金局（Tabung Haji ）及土著信托基金（Amanah Saham）的賬戶接收援助金。”

財政部表示，他們不接受學生使用父母或親戚的銀行賬戶來接收該筆現金援助。

“任何學生若發現自己的名字被遺漏或對這項援助金有任何疑問，可以聯系各教育機構的學術事務招生處、學生事務處及發展處的協調員。”