為全球華人抗疫打氣 歌神許冠傑線上開唱

（香港12日訊）新冠肺炎重創各行各業，71歲歌神許冠傑（Sam）今日下午5時在香港尖沙嘴海港城舉行《2020許冠傑同舟共濟 Online Concert》，透過歌聲為全球華人抗疫打氣。

這場線上演唱會全程1小時直播，直播最高峰時臉書有16萬人線上觀看，而youtube則有約11萬人收看，加上各大平台估計至少超過28萬人同時收聽歌神的這場演唱會。許冠傑在夕陽落下前彈唱，甫開場就唱《獅子山下》為香港人打氣，以及《洋紫荊》獻給他最愛的香港。許冠傑唱了十多首經典好歌如《學生歌》、《海市蜃樓》、《雙星情歌》、《心里日記》、《沉默是金》等，首首經典好歌勾起觀眾90年代回憶。期間，許冠傑與兒子許懷恩“父子檔”上陣，合唱《半斤八兩》、《Just A Little》。

吸引16萬人觀賞

許冠傑的聲帶雖然顯得有些疲勞，但也無損聽覺，許多網民留言感激許冠傑在這個艱難時期，透過歌曲的力量為全球的華人加油打氣，贊賞高喊“我們永遠的歌神”。許冠傑的演唱會原訂在7月於香港紅館舉行，如今只能透過線上演唱會讓粉絲望梅止渴，他笑言：“這次唱得不夠喉”，他也承諾待疫情後只要紅館重開，他會和大家一起進行現場萬人大合唱！