還原“原諒夫施暴”內容 茜蒂再拉：言論被錯誤詮釋

（哥打峇魯12日訊）婦女及家庭部副部長拿督茜蒂再拉聲稱，她在網上發表的言論被錯誤詮釋為“為了家庭和諧，女人應該原諒和容忍施暴的丈夫”，不過經過還原後，其實她的言論內容並非這麼一回事。

也是蘭鬥班讓區國會議員的茜蒂再拉，在一則長度5分鐘18秒的視頻里，提到漫長的行管期內所出現的挑戰，包括家庭所面對的壓力，而普羅大眾也對這個問題表示擔憂。

“許多人都想知道到底政府如何看待此時產生的家暴和家庭問題，政府又有怎樣的應對措施？”

她強調，婦女及家庭部其實非常關心這些課題，她因此從身(fizikal)、心(mental)和靈(spiritual)三個角度提出她的建議。

（一）不管是爸爸、媽媽還是孩子都會發脾氣，當人們發脾氣時，就找機會坐下來，如果坐下來行不通就躺下來休息，讓自己的情緒冷靜，而穆斯林可以用清水洗淨自己（wuduk）。當怒火上頭時，先安靜不語，比如丈夫可能無法容忍太太的嘮叨，先靜下來不出聲；同樣的，當妻子面對正在發脾氣的丈夫時，也先不反駁不頂嘴，讓對方的情緒冷靜下來。

（二）與家人和好（bersangka baik）。夫妻發生沖突時，先往對方好的一面去看。丈夫也許不喜歡妻子的某些方面，但妻子仍有1000個值得丈夫欣賞的優點。同樣的，妻子也會不欣賞丈夫的某一點，但他依然有1000個強項可以得到妻子的認同。

此時有兩個關鍵詞，即感恩（sentiasa berterima kasih）和互相體諒（sentiasa meminta maaf）。家長本身犯錯了也要向孩子們致歉，孩子們犯錯也要向父母道歉。學會互相道歉，可以讓家庭關系更融洽。

（三）加強信仰。她呼籲穆斯林向上蒼祈禱，祈求得到啓發和智慧。她認為，一個強大的家庭組織，是那些時時刻刻為家人祈福的家庭。

面對家暴可撥電婦女部求助

茜蒂再拉說，任何面對家庭問題或家暴的人士，可以撥電婦女及家庭部尋求協助。

她說，行動管制令期間所產生的壓力可能導致家暴或家庭失和，一旦接獲這些事件的求救，該部門會在最短的時間內提供援助。

婦女及家庭部的“愛心熱線號碼”是15999或Whatsapp手019-2615 999。

她指出，到目前為止，所有的來電個案都已獲得其部門妥善解決，這些求救或投訴的事件都在3至10個小時內快速處理。

她呼籲民眾，一旦發現自己的家庭，或者鄰居及朋友家里有發生家暴和沖突，可第一時間撥電婦女及家庭部熱線，珍惜政府給人們提供的相關服務。

她也感謝所有與婦女及家庭部配合的單位，而政府是時時刻刻都在照顧全民的家庭福利。