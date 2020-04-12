來自大城堡清真寺宗教學校 諾希山：41學生痊愈

（吉隆坡12日訊）衛生總監拿督諾希山披露，41名來自大城堡清真寺的宗教學校（tahfiz）的新冠肺炎確診學生已痊愈，並獲準出院。

他在臉書貼文聲稱，這批獲準出院的病患皆為男性，他們的年齡介於14至29歲。他們因大城堡清真寺傳教士大集會後出現多宗確診冠病，而被送往大馬社會研究中心（Malaysian Social Institute）接受觀察。

他說，這些患者都沒出現任何癥狀，且在3月中旬和3月24日進行了兩次早期篩查拭子測試均為陰性。惟他們在3月30日進行的第3次拭子測試結果則為陽性反應，並在4月2日集體被送往端姑慕赫力醫院接受治療。

他表示，上述患者在端姑慕赫力醫院的治療進展順利，當中只有一人在4月5日情況惡化，並接受了氫氯喹的治療。他們現已完全治愈，並在今日集體出院。

“這批學生的情況也顯示出篩查診斷和早期治療，對患者完全康複的過程至關重要。”

“這群學生屬於年輕病人，因此，他們的痊愈過程更勝老年患者、或患有其它慢性疾病如高血壓或糖尿病的患者。”

諾希山強調，雖然這些患者被確診為陽性反應，但卻沒出現任何癥狀，意味著一旦他們沒被提前進行隔離，極有可能在沒意識的情況下將病情散播出去。因此，檢測，隔離和進行早期治療，絕對是阻止病毒擴散並切斷感染鏈的正確步驟。