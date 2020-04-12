疑虐死3歲女童 保姆控謀殺

（峇株巴轄12日訊）涉及“3歲華裔小女童疑遭施虐滿身瘀傷身亡”的保姆及其丈夫，今早在峇株巴轄推事庭被控謀殺，但由於被告要求安排華語通譯員，法庭擇定案件於6月21日過堂。

被告劉雲鳳（41歲）和其丈夫吳紋伸（33歲），今早上庭時都戴著口罩，兩人神情鎮定，但卻一直低頭迴避媒體的鏡頭。

被告迴避媒體

當法庭通譯員準備念出控狀之前，被告律師指被告無法瞭解控狀內容，而要求法庭安排華語通譯員，獲得推事奴魯依查蒂准許，將案件展期過堂。

此案主控官為阿菲卡副檢察司，兩名被告皆在刑事法典第302（謀殺）條文下被控。

小死者林姿霖的母親及舅舅，今早也在旁聽律師黃柱豪陪同下，到推事庭聆聽審訊。

峇株巴轄警方於3月29日早上7時15分，接獲峇株巴轄蘇丹娜諾拉依斯邁醫院通知，指一名3歲9個月大的女童林姿霖疑遭虐待而不治。

當時林姿霖滿身瘀傷身亡，而6歲的哥哥身上也有遭虐待的傷痕而送院治療。警方事發後逮捕死者的保姆及其丈夫以協助調查。

6歲哥也虐傷

來自新加蘭的女童母親，是一名單親媽媽，因為必須在飲食店做兩份工來養家，所以一直將子女交由保姆照顧。

由於原本的保姆太忙無法兼顧，所以才在事發前3個星期，將子女交給同樣來自新加蘭的一名失業友人照顧，也讓友人增加收入來源，不料卻發生憾事。