尤端祥：細則出爐檳才定奪 准復工未必可營業

（檳城12日訊）國際貿易及工業部明日將開放讓9個領域業者申請在行動管制令期間恢復作業，不過檳島市長尤端祥提醒，州內業者即使獲得批准也不一定可營業，因為檳州要等到貿工部詳細細則出爐後才決定是否允許這些領域的業者開店。

檳州首席部長曹觀友昨日已表明，州政府有權不跟隨聯邦政府開放9個領域的決定。

不阻業者申請

尤端祥今日接受光明日報訪問時說，該廳不會阻止業者向貿工部提出申請，除了州內理髮店肯定不被允許營業外，其他領域也要等到該廳收到細則後才會作出公佈。

他說，貿工部雖宣布9個領域包括眼鏡店、洗衣店、電子電器店等可以在明日透過該部官網提出申請，但並沒有公佈更詳細的細則及條款。

至於早前檳州政府已允許五金店在行動管制令期間，可以於每週一及週四，早上8時至下午5時營業，尤端祥說，這些被允許營業的五金店業者無需再向貿工部提出申請。

國際貿易及工業部日前宣佈逐步開放9個領域，分別是汽車工業；機械和器材行業；航空行業；建築業以及與建築相關的服務項目；科學、專業和技術服務，包括研發；社會保健服務包括註冊傳統藥物；五金店服務、電器和電子產品商店及眼鏡店；基本的理發服務（僅限剪髮）；洗衣店服務（全程服務及非自助式）。

根據貿工部的宣佈，所有獲准的行業需向貿工部進行申請後，才能正式運作。所有的申請可以從本月13日上午9時開始，透過貿工部的網站（www.miti.gov.my）進行提交。