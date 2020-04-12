交怡5000領域受影響 導遊至沙灘男子零收入

（浮羅交怡12日訊）浮羅交怡發展機構首席執行員哈茲里安南指出，新冠肺炎侵襲全球和我國這4個月來，交怡各行各業包括旅遊和物流業都受挫，島上至少有5000個行業領域受到這病毒和行動管制令影響。

他說，在旅遊業方面，也掀起連鎖效應，從旅遊導遊至沙灘男子，他們如今在管制令下只能空等沒收入。

“過去從事水上運動的沙灘男子，平均每天收入可有100至300令吉，但如今是零收入。”

港口物流驟減至200公噸

他強調，我國爆發新冠肺炎時，正是交怡導旅遊旺季時期，尤其在近數年來，島上旅遊業騰飛發展，豪華遊艇的旅遊活動在去年都增加了20％，而島上德士也漸多。

哈茲里安南接受透視大馬訪問時說，交怡港口過去每天平均處理1200公噸物流，如今則驟減至200公噸。

他指出，在行管令時期島上有約5000個行業和領域受打擊，但他深信一切恢復正常後，將會在6個月逐步復甦。

他說，該機構已與島上各相關旅遊業代表開會商討，如何在接下來展開振興旅遊業計劃，確保各行各業的同行和島民生計能繼續獲得維持。

另外，馬來西亞酒店業吉玻分會主席尤金達斯說，他深信在行管令結束後，酒店業可在6個月後慢慢復甦。

他說，如今很多酒店都採取提供優惠方式，讓遊客可在行管令結束後，好好享受這優惠，進而能刺激到酒店業的業績。

他指出，目前階段是有一些酒店被迫暫停營業，但這數目不多，反觀多數停止營業的酒店都是非法營業的酒店。

他希望政府能給予酒店業者援助，包括補貼酒店員工援助金3至6個月，以及廢除旅遊稅收至年杪。

浮羅交怡旅遊業組織主席阿末菲索說，目前島上至少有40間酒店須暫停營業。