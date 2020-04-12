7000違令者5%未成年 總警長勸家長監督孩子

（八打靈再也12日訊）全國總警長丹斯裡阿都哈密披露，逾7000名違反管制令被捕者中超過5%是18歲以下少年，因此他勸請家長監督孩子行為，勿讓他們外出。

阿都哈密指出，違例民眾給出五花八門的外出理由，只因為不想待在家，甚至有一小撮民眾認為在管制令期間常常外出是一種“男子漢”（macho）行為，尤其是未成年群體，他們絲毫不顧忌將自己和身邊人置身於危險之中。

不顧忌置身危險中

“當別人都待在家時，他們認為可以透過欺騙方式外出很有氣概。”

阿都哈密說，一旦發現他們四處遊蕩、三三倆倆共騎摩多、在公園或草場邊抽煙，警方必會依法將他逮捕。

阿都哈密今天到沙亞南國文《陽光日報》總社接受總編輯拿督巴哈隆訪問時指出，管制令執法已奏效，他也對現階段的遵守程度感到滿意，民眾的遵守意識也提升了。

阿都哈密說，大部人待在家就是對加強管制令執法的支持，警方非常感激民眾的持續遵守；至於一小撮冥頑不靈者，他們將自食其果。

此外，還有一些外出被捕者是因為沒有耐性；阿都哈密說，這類人早上出過門，中午和下午又分別再出一次門，晚上也要出門。

他也調侃說，即便是要為車子添油，也是三四天一次便足夠，無需天天出門。

阿都哈密說，落網者中也包括勞工和廠工，並有18名公務員被捕，包括2名警察；有者是呼朋喚友去唱卡拉OK，結果5個人一起被捕。

阿都哈密也提議民眾長時間待在家，可與家人一起做有意義的事如烹飪料理，或聯繫久疏問候的親戚朋友，勿整日吃飽睡、睡飽吃，如此作法將不益於身心健康。

他促請民眾持續保持耐性，缺乏耐性時，應考慮到仍有許多人堅守在家，並指目前看來有99%的民眾都是有耐性的人。

他也強調，管制令旨在救人，而非折磨人，若有人違抗管制令，那是一項損失。

“可能有人認為待在家像關扣留所，但在扣留所一小時，跟在家一個月相比，情況有著天淵之別，待在家肯定比被扣留舒服多了；別為了一己之私，而違抗管制令成為被捕數據的貢獻者。”

衛部積極檢測

隆市印度清真寺路的雪蘭莪敏申組屋和馬來亞組屋落實加強管制令（EMCO）近一周，當地民眾列為受冠病感染高危群；阿都哈密說，衛生部正積極展開冠病檢測的採樣工作，而警方和國防衛隊軍人負責從旁協助，在疫區設置指揮站、在區域外圍放置刺絲滾籠，確保沒有任何人可以離開封鎖區域。

針對有一名組屋住戶逃走的事件，阿都哈密表示，這是一項嚴重罪行，警方正在尋找此人，一旦把人逮住，便會將他送上法庭受審，此人若罪成可能面對2年的牢獄。

他也舉出一個試圖拒絕接受冠病檢測的例子說，一名本地男子在雪州一間酒店隔離時出現咳嗽病徵，當衛生部官員要將他送醫檢查時，他卻認為此舉令他蒙羞而拒絕服從，還反指官員污蔑他及揚言要投訴，直到他被警告其舉動牴觸法令時，他才甘願就範。

警方有準備延長管制

管制令將在下周邁入第3階段，阿都哈密說，警方已作好準備迎接延長的管制令期間的執法工作，在國防衛隊的協助下，警方從西馬到東馬的地面執法人力十分充足。

同時，他說，警方也將整殤半島和東馬的海岸防控，如沙巴、砂拉越、吉打浮羅交怡、吉蘭丹道北。

“我們拒絕非法入境者，因為他們100%沒有接受過冠病檢測。”

警隊全力投入管制令執法工作將屆一個月，警隊士氣和狀態也受到關注；對此阿都哈密說，警隊上下毫無抱怨，雖然在管制令初期時在資源安排上稍有混亂，但在數日後都得到了處理和供給足夠的配備。

半年內禁大集會

基於衛生部總監拿督諾希山不鼓勵在接下來的6個月至一年期間舉辦任何集會，對此，阿都哈密指出，疫情情勢若好轉，政府或放寬管制令限制，但決不能有大規模集會，警方即不會允許，相信也不會有人在這種時候申請舉辦集會。

“我想輪不到警方出聲，大眾會先聲討那些執意辦集會的人士，因為衛生部已經說了，不好這樣做。”

無論如何，他說，警方將遵照衛生部的所有建議和指示，並會依法行事。